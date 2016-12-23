Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 07:18

Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis 15 Temmuz'da bakÄ±n neredeymiÅŸ

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili incelemelerde bulunan Rus heyeti Ã¶nemli bilgilere ulaÅŸtÄ±

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 18 kiÅŸiden oluÅŸan Rus heyetin incelemelerinde ilginç bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±.Rus istihbaratÄ±nda görevli bir korgeneralden aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre Rus uzmanlar, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunda dört kademeli güvenlik korumasÄ± buldu. Dört ÅŸifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmiÅŸe yönelik tüm hareketlerini adÄ±m adÄ±m tespit etti.

YapÄ±lan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimi günü Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n DiyarbakÄ±r'da görevli olduÄŸu belirlendi. Ä°ddiaya göre, FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldÄ± ve mesai saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. AltÄ±ntaÅŸ'tan en son Erbil'deki hükümet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bulunan CIA ofisi civarÄ±nda sinyal alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çÄ±kmadÄ±.AltÄ±ntaÅŸ, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya baÅŸladÄ± ve Ankara'ya döndü.

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