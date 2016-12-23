Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 07:22

Gebze'de gece yarÄ±sÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 7 kiÅŸi yaralandÄ±

gebze

Kocaeli'nin Gebze Ä°lÃ§esiâ€™nde gece saatlerinde meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 7 kiÅŸi yaralandÄ±

Gece saatlerinde, Gebze Ä°stasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi’ne otomobillerle gelen 4-5 kiÅŸilik bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayÄ± diÄŸer gruba tabanca ve pompalÄ± tüfeklerle ateÅŸ açtÄ±. Uzun süre silah seslerinin dinmediÄŸi olayda 7 kiÅŸi çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±.Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alÄ±rken, 112 Acil Servis ekipleri yaralÄ±lara müdahalede bulundu. DarÄ±ca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lar tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazÄ± iÅŸerlerinin duvarlarÄ± kurÅŸunlarÄ±n ve saçmalarÄ±n hedefi oldu. 1 kiÅŸinin silahÄ±yla birlikte gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, çatÄ±ÅŸmaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin ise otomobille olay yerinden kaçtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Polis kaçan kiÅŸileri yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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