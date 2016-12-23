Elinizi Ã§abuk tutun biletler tÃ¼keniyor

YÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala 60 milyon TLâ€™lik bÃ¼yÃ¼k ikramiye biletlerinin yÃ¼zde 85'i tÃ¼kendi

60 milyon TL’lik yÄ±lbaÅŸÄ± özel çekiliÅŸine 8 gün kalÄ±rken, biletlerin yüzde 85’e yakÄ±nÄ± tükendi. Çeyrek biletteki satÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 86, tam biletteki satÄ±ÅŸ oranÄ± ise yüzde 80’lerde. Türkiye’nin en gözde bayilerinden Ä°stanbul Sirkeci’deki Nimet Abla giÅŸesinin önünde de “Ya çÄ±karsa” umuduyla uzun kuyruklar oluÅŸuyor. GiÅŸe yetkilileri, aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda satÄ±ÅŸa çÄ±kan piyango biletlerinin yüzde 70’sinin bittiÄŸini açÄ±kladÄ±. SatÄ±lan biletlerin yüzde 70’i çeyrek, yüzde 20’si yarÄ±m, kalan yüzde 10’u ise tam bilet...

Milli Piyango’nun yÄ±lbaÅŸÄ± özel çekiliÅŸinde büyük ikramiye 60 milyon TL olurken, yÄ±lbaÅŸÄ± özel çekiliÅŸinde toplam 2 milyon 950 bin 266 adet ikramiye daÄŸÄ±tÄ±lacak. ÇekiliÅŸ kapsamÄ±nda verilecek toplam ikramiye tutarÄ±, 348 milyon 180 bin TL olacak. Geçen yÄ±l 55 milyon TL olan büyük ikramiye 60 milyon TL’ye çÄ±karÄ±ldÄ±.

Åžans 10 milyonda 1

VatandaÅŸlar ÅŸanslÄ± bayilere yöneliyor ancak Milli Piyango Ä°daresi’nin tespitlerine göre, büyük ikramiyenin her bilete isabet etme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± aynÄ±. Ancak, yerleÅŸim birimleri ile bayilerce satÄ±lan bilet adedi büyük ikramiyenin o yerleÅŸim birimine ya da bayiye isabet etme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkiliyor. SatÄ±lan bilet sayÄ±sÄ±na göre deÄŸiÅŸmekle birlikte, normal dönemde bir çekiliÅŸte büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 600 binde 1 iken, 31 AralÄ±k yÄ±lbaÅŸÄ± özel çekiliÅŸinde 10 milyonda 1 olarak hesaplanÄ±yor.