AracÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kan not gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

FETÃ– imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada Ã§Ä±kan not dikkat Ã§ekti

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosu, PolatlÄ±'da Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±yla ile 58. Topçu TugayÄ±nda, 15 Temmuz'da darbe giriÅŸimine katÄ±lan askerler hakkÄ±ndaki iddianameyi tamamlanarak Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ä°ddianamenin kabul edilmesi halinde 330 ÅŸüpheli 3 er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanacak.

484 sayfa tutan iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°mamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada ele geçirilen materyaller içerisinde bulunan bir not dikkat çekiyor.

AracÄ±nda Gülen'in kitabÄ± da çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan Bilal Akyüz'ün 06 DA 9557 plakalÄ± aracÄ±nda yapÄ±lan aramada ele geçirilenler iddianamede ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor:

"Bir adet Arapça yazÄ±lÄ± küçük kitap, bir adet sÄ±rlÄ± büyük Celcelutiye duasÄ± kitabÄ±, bir adet 'Bir KÄ±rÄ±k Dilekçe' adlÄ± Fetullah Gülen yazarÄ± olduÄŸu kitap, bir adet Sefa yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸa ait Kur'an, 2 anahtarlÄ±k üzerinde 3 adet anahtar, 4 adet karalama ve notlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kaÄŸÄ±t parçalarÄ±, bir adet Arapça yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t ve Türkçe yazÄ±lÄ± Nasr duasÄ± yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t, bir adet K.K.K'na özel araç giriÅŸ kartÄ± ile mobil materyallere ait imaj ve export DVD'ler."

Dikkat çeken not

Ä°ddianamede ayrÄ±ca, yapÄ±lan aramalarda Akyüz'den ele geçirilen ön yüzünde el yazÄ±lÄ± "YÜSÄ°DAK listesi diye baÅŸlayÄ±p arka yüzünde 12-Türksat kontrol uydu frekanslarÄ± nereden yapÄ±lÄ±yor. Yönetim Merkezi" diye biten not kaÄŸÄ±dÄ± ve "il/ilçe belediye baÅŸkan... Hiç canlÄ± olmayacak belki de -BaÅŸbakan da..." yazÄ±lÄ± ve arkasÄ±nda dua yer alan sonunda da "zaman" diye yazÄ±lÄ± bir not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yer aldÄ±.

Åžüphelinin ifadesinde not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n kendisine ait olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söylediÄŸi de belirtildi.

Ä°ddianamede bu not, "KÄ±sa notun yazÄ±lÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸi ve darbeye teÅŸebbüsün baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütünün karÅŸÄ±t gördükleri siyasetçilere yönelik kanlÄ± planlamalarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Ceza uygulamalarÄ±na yönelik kararlar alÄ±nmÄ±ÅŸ

Yine Bilal Akyüz'den ele geçirilen bazÄ± not kaÄŸÄ±tlarÄ±nda çeÅŸitli isimlerin yer almasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n üzerinin çizili olmasÄ±, bazÄ± kurum isimlerinin yazÄ±lÄ± olmasÄ±, iddianamede; "Bu iki not kaÄŸÄ±tlarÄ±ndan açÄ±kça darbeye teÅŸebbüs öncesinde ÅŸüpheli Bilal Akyüz'ün de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu toplantÄ±da personel listelerinin hazÄ±rlanmasÄ±, personel niteliklerinin belirlenmesi, darbe gecesi iletiÅŸimin kesilmesi için kurumlarÄ±n tespiti gibi ve ayrÄ±ca darbenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde örgütün ceza uygulamalarÄ±na iliÅŸkin kararlar aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" ÅŸeklinde ifade edildi.