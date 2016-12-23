TaÅŸÄ±nan AtatÃ¼rk heykeli TBMM Genel Kurulunu karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Rize Belediyesince alÄ±nan karara gÃ¶re AtatÃ¼rk heykeli Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ne taÅŸÄ±ndÄ±. Olay TBMM Genel Kurulu'nu taÅŸÄ±ndÄ±

Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi (ADD) BaÅŸkanÄ± Ömer Toprak ile CHP Ä°l Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki göstererek görevlilerle tartÄ±ÅŸtÄ±.

'‘ATATÜRK’Ü SÄ°LMEYE ÇALIÅžIYORLAR’

GerginliÄŸin artmasÄ± üzerine polis ekipleri, Toprak ve Deniz’i inÅŸaat sahasÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Alanda açÄ±klama yapan ve “Bugün Rize için kara bir gündür” diyen ADD Rize Åžube BaÅŸkanÄ± Toprak, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Atatürk’ü, Cumhuriyet’i hedef alan bir çalÄ±ÅŸma eyleme dönüÅŸtürüldü.

Rize’nin hafÄ±zasÄ±ndan Atatürk’ü silmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalÄ±ÅŸmadan rahatsÄ±zÄ±z. Atatürk’ü kaldÄ±rarak yerine çay bardaÄŸÄ± koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Åžimdi 15 Temmuz anÄ±tÄ± yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalÄ±ÅŸma trafiÄŸi rahatlatma deÄŸil Cumhuriyet’e meydan okuma çalÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anÄ±tÄ±nÄ± en kÄ±sa sürede tekrar yerine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek, Atatürk bu meydanda kalacak.”

VALÄ°LÄ°K ÖNÜNE TAÅžINDI

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n geçtiÄŸi habere göre, Belediye tarafÄ±ndan uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ± Projesi" kapsamÄ±nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan Atatürk heykelinin taÅŸÄ±nma ve yerleÅŸtirme iÅŸlemi tamamlandÄ±.Ekipler, yaklaÅŸÄ±k 7 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Atatürk heykelini, Rize ValiliÄŸi önünde hazÄ±rlanan tören alanÄ±ndaki yere yerleÅŸtirdi.