FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri imamÄ±nÄ±n darbeye iliÅŸkin o notu ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada Ã§Ä±kan not dikkat Ã§ekti. "il/ilÃ§e belediye baÅŸkan... belki de -BaÅŸbakan da..." ÅŸeklindeki not, iddianamede, "Ã–rgÃ¼tÃ¼n karÅŸÄ±t gÃ¶rdÃ¼kleri siyasetÃ§ilere yÃ¶nelik kanlÄ± planlamalarÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r" ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. Topçu TugayÄ±nda görev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. AralarÄ±nda Topçu ve Füze Okul KomutanÄ± Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu TugayÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat Aygün'ün de bulunduÄŸu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis istendi.

4 AYRI YERE ATAMA YAZISI

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, cuntacÄ±larÄ±n darbe gecesi 'gizli' ibareli 4 ayrÄ± yere atama yazÄ±sÄ± gönderdiÄŸi, bu yazÄ±da Tümgeneral Osman Ünlü'nün Ankara SÄ±kÄ±yönetim KomutanÄ± ve 4'üncü Kolordu KomutanÄ±, Ünlü'nün yerine TuÄŸgeneral Murat Aygün'ün atandÄ±ÄŸÄ±, TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin ise Özel Kuvvetler KomutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ±, sözde atamasÄ± yapÄ±lan bu komutanlarÄ±n darbe gecesi yeni yerlerine gittikleri yer aldÄ±.

45 ARAÇLIK KONVOY

Ä°ddianamede bu ÅŸekilde sözde direktiflere ve atamalara uygun olarak ÅŸüphelilerden Osman Ünlü'nün 4. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na 17 Temmuz saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda, ÅŸüpheli Murat Aygün'ün ise 16 Temmuz saat 01.35 sÄ±ralarÄ±nda Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±na giderek fiilen göreve baÅŸladÄ±klarÄ± yer aldÄ±. Åžüpheli Osman Ünlü'nün 4. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 28. Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki komutan odasÄ±na geçerek zÄ±rhlÄ± birlikleri ve darbe sürecini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu ile bir arada bulunup, süreci birlikte takip ettiÄŸi, Murat Aygün'ün ise kendisine verilen 58. Topçu Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerden tugay teÅŸkilat yapÄ±sÄ±na uygun olmayan yeni birlikler oluÅŸturup, gruplandÄ±rarak Ankara merkezde 10 ayrÄ± kavÅŸak noktasÄ±nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± ve kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±, Konya Yolu GölbaÅŸÄ±'nda bulunan TÜRKSAT ile TÄ°B'i ele geçirmek görevi kapsamÄ±nda 58. Topçu TugayÄ±ndan 240 personel ve 45 araçlÄ±k konvoydan oluÅŸan birlikleri sözde görev yerlerine sevk ettiÄŸi yer aldÄ±.

BORA FÜZESÄ° EMRÄ°

Murat Aygün'ün ayrÄ±ca 58.Topçu TugayÄ±nda 2 adet fÄ±rlatma aracÄ±na bora füzesi yüklenmesi ile Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Gösteri ve Tatbikat AlayÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Sakarya kÄ±ÅŸlasÄ±ndan Ankara 28. Mekanize Piyade TugayÄ±na fÄ±rtÄ±na obüsü taÅŸÄ±nmasÄ± için çekici araç gönderilmesi faaliyetlerine yönelik emirler verdiÄŸi, ayrÄ±ca komutasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸüpheli Abdülkerim Ceyhan tarafÄ±ndan önceden hazÄ±r edilen kursiyer uzman çavuÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla PolatlÄ± ilçesinin kontrolünü saÄŸlamaya yönelik kÄ±ÅŸla dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da yer aldÄ±.

"BAÅžBAKAN DA..."

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. Topçu TugayÄ±'nda görev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada çÄ±kan not dikkat çekti. "il/ilçe belediye baÅŸkan... belki de -BaÅŸbakan da..." ÅŸeklindeki not, iddianamede, "Örgütün karÅŸÄ±t gördükleri siyasetçilere yönelik kanlÄ± planlamalarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosu, PolatlÄ±'da Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±yla ile 58. Topçu TugayÄ±nda, 15 Temmuz'da darbe giriÅŸimine katÄ±lan askerler hakkÄ±ndaki iddianameyi tamamlanarak Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ä°ddianamenin kabul edilmesi halinde 330 ÅŸüpheli 3 er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanacak.

DÄ°KKAT ÇEKÄ°CÄ° NOT

484 sayfa tutan iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°mamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada ele geçirilen materyaller içerisinde bulunan bir not dikkat çekiyor.

ARACINDA GÜLEN'Ä°N KÄ°TABI DA ÇIKMIÅž

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan Bilal Akyüz'ün 06 DA 9557 plakalÄ± aracÄ±nda yapÄ±lan aramada ele geçirilenler iddianamede ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor:"Bir adet Arapça yazÄ±lÄ± küçük kitap, bir adet sÄ±rlÄ± büyük Celcelutiye duasÄ± kitabÄ±, bir adet 'Bir KÄ±rÄ±k Dilekçe' adlÄ± Fetullah Gülen yazarÄ± olduÄŸu kitap, bir adet Sefa yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸa ait Kur'an, 2 anahtarlÄ±k üzerinde 3 adet anahtar, 4 adet karalama ve notlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kaÄŸÄ±t parçalarÄ±, bir adet Arapça yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t ve Türkçe yazÄ±lÄ± Nasr duasÄ± yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t, bir adet K.K.K'na özel araç giriÅŸ kartÄ± ile mobil materyallere ait imaj ve export DVD'ler.Ä°ddianamede ayrÄ±ca, yapÄ±lan aramalarda Akyüz'den ele geçirilen ön yüzünde el yazÄ±lÄ± "YÜSÄ°DAK listesi diye baÅŸlayÄ±p arka yüzünde 12-Türksat kontrol uydu frekanslarÄ± nereden yapÄ±lÄ±yor. Yönetim Merkezi" diye biten not kaÄŸÄ±dÄ± ve "il/ilçe belediye baÅŸkan... Hiç canlÄ± olmayacak belki de -BaÅŸbakan da..." yazÄ±lÄ± ve arkasÄ±nda dua yer alan sonunda da "zaman" diye yazÄ±lÄ± bir not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yer aldÄ±. Åžüphelinin ifadesinde not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n kendisine ait olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söylediÄŸi de belirtildi.Ä°ddianamede bu not, "KÄ±sa notun yazÄ±lÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸi ve darbeye teÅŸebbüsün baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütünün karÅŸÄ±t gördükleri siyasetçilere yönelik kanlÄ± planlamalarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

CEZA UYGULAMALARINA YÖNELÄ°K KARARLAR ALINMIÅž

Yine Bilal Akyüz'den ele geçirilen bazÄ± not kaÄŸÄ±tlarÄ±nda çeÅŸitli isimlerin yer almasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n üzerinin çizili olmasÄ±, bazÄ± kurum isimlerinin yazÄ±lÄ± olmasÄ±, iddianamede; "Bu iki not kaÄŸÄ±tlarÄ±ndan açÄ±kça darbeye teÅŸebbüs öncesinde ÅŸüpheli Bilal Akyüz'ün de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu toplantÄ±da personel listelerinin hazÄ±rlanmasÄ±, personel niteliklerinin belirlenmesi, darbe gecesi iletiÅŸimin kesilmesi için kurumlarÄ±n tespiti gibi ve ayrÄ±ca darbenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde örgütün ceza uygulamalarÄ±na iliÅŸkin kararlar aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" ÅŸeklinde ifade edildi.

Ä°DDÄ°ANAME

FetullahçÄ± Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilçesindeki 58. Topçu TugayÄ± ve Topçu ve Füze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli 330 kiÅŸi hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis talebiyle hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüphelilerden Topçu Er EÄŸitim Tugay Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Albay Selçuk Serhat Pesek'in, darbecileri taÅŸÄ±yan araçlar kÄ±ÅŸladan çÄ±karken "Önünüze çÄ±kan engelleri aÅŸÄ±n. Polis ve halka ateÅŸ edin" emirleri verdiÄŸi belirtildi.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rlayÄ±p Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderdiÄŸi iddianamede, FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütünce ülke çapÄ±nda anayasal düzene karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan hain darbeye teÅŸebbüs faaliyetlerinin parçasÄ± olarak ÅŸüpheli, dönemin 58. Topçu TugayÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat Aygün'e ve dolayÄ±sÄ±yla 58. Topçu TugayÄ±nda ona baÄŸlÄ± örgüt üyelerine Ankara'daki 10 ayrÄ± kavÅŸaÄŸÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± ve Telekominikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°B) ile TÜRKSAT'Ä±n ele geçirilmesi görevi verildiÄŸi kaydedildi.Bu sözde görev kapsamÄ±nda, ÅŸüphelilerden Aygün tarafÄ±ndan saat 21.33 sularÄ±nda Tugay Harekat Merkezinde yapÄ±lan toplantÄ±ya bazÄ± ÅŸüphelilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, Aygün'ün "TSK'nÄ±n yönetime el koyduÄŸu, sÄ±kÄ±yönetim ilan edildiÄŸi, birliklere Ankara'da emniyet asayiÅŸ görevi verildiÄŸi" ÅŸeklinde açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.