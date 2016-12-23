DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terör örgütü DEAÅž'a yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 41 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine düzenlenen operasyonda 31 ÅŸüpheli yakalandÄ±. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine nöbetçi hâkimlikçe, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±.
31'Ä° GÖZALTINDA
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ÅŸüphelilerden 31'ini gözaltÄ±na alarak Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürdü. DiÄŸer 10 ÅŸüpheli ise adreslerinde bulunamadÄ±. Firari ÅŸüphelileri arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.