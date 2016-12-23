Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 10:37

DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca terör örgütü DEAÅž'a yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 41 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine düzenlenen operasyonda 31 ÅŸüpheli yakalandÄ±. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine nöbetçi hâkimlikçe, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±.

31'Ä° GÖZALTINDA

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ÅŸüphelilerden 31'ini gözaltÄ±na alarak Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürdü. DiÄŸer 10 ÅŸüpheli ise adreslerinde bulunamadÄ±. Firari ÅŸüphelileri arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri imamÄ±nÄ±n darbeye iliÅŸkin o notu ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada Ã§Ä±kan not dikkat Ã§ekti. "il/ilÃ§e belediye baÅŸkan... belki de -BaÅŸbakan da..." ÅŸeklindeki not, iddianamede, "Ã–rgÃ¼tÃ¼n karÅŸÄ±t gÃ¶rdÃ¼kleri siyasetÃ§ilere yÃ¶nelik kanlÄ± planlamalarÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r" ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.

AtatÃ¼rk heykeli

TaÅŸÄ±nan AtatÃ¼rk heykeli TBMM Genel Kurulunu karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Rize Belediyesince alÄ±nan karara gÃ¶re AtatÃ¼rk heykeli Rize ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ne taÅŸÄ±ndÄ±. Olay TBMM Genel Kurulu'nu taÅŸÄ±ndÄ±

fetullah gÃ¼len

AracÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kan not gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

FETÃ– imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada Ã§Ä±kan not dikkat Ã§ekti