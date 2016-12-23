DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n arabasÄ±nda yapÄ±lan aramada Ã§Ä±kan not dikkat Ã§ekti. "il/ilÃ§e belediye baÅŸkan... belki de -BaÅŸbakan da..." ÅŸeklindeki not, iddianamede, "Ã–rgÃ¼tÃ¼n karÅŸÄ±t gÃ¶rdÃ¼kleri siyasetÃ§ilere yÃ¶nelik kanlÄ± planlamalarÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r" ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.