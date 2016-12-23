Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 10:53

Kayseri Komando TugayÄ± son 5 gÃ¼nde 23 ÅŸehit verdi


Kayseri'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda da Kayseri Komando TugayÄ±'ndan bÃ¶lgeye giden askerlerin ÅŸehit olduklarÄ± belirtildi.

Cumartesi günü Kayseri Talas BulvarÄ±'nda Zincidere Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznini kullanmak için yola çÄ±kan askerlerin bulunduÄŸu özel halk otobüsüne yönelik hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 14 asker ÅŸehit oldu, 1'i sivil olmak üzere 56 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hedefin, bugüne kadar PKK'ya en aÄŸÄ±r darbeleri vuran ve aynÄ± zamanda FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda da Suriye'de mücadele eden Kayseri Komando TugayÄ± olduÄŸu belirtildi.

FIRAT KALKANI OPERASYONUNDAN DA ACI HABERLER GELDÄ°

1965 yÄ±lÄ±nda kurulan 1'inci Kayseri Komando TugayÄ±na, hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± operasyonundan da acÄ± haberler geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da DAEÅž militanlarÄ±nÄ±n bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 16 askerden 9'unun Kayseri Komando TugayÄ±'ndan bölgeye giden askerler olduklarÄ± belirtildi.Buna göre, Kayseri Komando TugayÄ± 5 günde 23 ÅŸehit verdi. Kayseri Komando TugayÄ±'ndan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda katÄ±lan ve ÅŸehit düÅŸen görevli uzman çavuÅŸlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri'de Cuma namazÄ± sonrasÄ±nda kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±yla son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Eski Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ HaliÃ§'ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±

AltÄ±ndaki bir lokantada Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu hasar gÃ¶ren ve sonra Ayvansaray-HaskÃ¶y arasÄ±nda Ã§ekilen Eski Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ä°stanbul'a veda etti.


Ankara'da devriye gezen polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ankara'da devriye geÃ§en polislere 5 el ateÅŸ eden zanlÄ±lar ile emniyet gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±, saldÄ±rÄ±da yaralÄ± veya Ã¶len kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


O ilde mesai saatleri deÄŸiÅŸti

Valilikten aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Sivas'ta tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n mesai saatlerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.