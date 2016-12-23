Kayseri Komando TugayÄ± son 5 gÃ¼nde 23 ÅŸehit verdi

Kayseri'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda da Kayseri Komando TugayÄ±'ndan bÃ¶lgeye giden askerlerin ÅŸehit olduklarÄ± belirtildi.

Cumartesi günü Kayseri Talas BulvarÄ±'nda Zincidere Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznini kullanmak için yola çÄ±kan askerlerin bulunduÄŸu özel halk otobüsüne yönelik hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 14 asker ÅŸehit oldu, 1'i sivil olmak üzere 56 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hedefin, bugüne kadar PKK'ya en aÄŸÄ±r darbeleri vuran ve aynÄ± zamanda FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda da Suriye'de mücadele eden Kayseri Komando TugayÄ± olduÄŸu belirtildi.

FIRAT KALKANI OPERASYONUNDAN DA ACI HABERLER GELDÄ°

1965 yÄ±lÄ±nda kurulan 1'inci Kayseri Komando TugayÄ±na, hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± operasyonundan da acÄ± haberler geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da DAEÅž militanlarÄ±nÄ±n bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 16 askerden 9'unun Kayseri Komando TugayÄ±'ndan bölgeye giden askerler olduklarÄ± belirtildi.Buna göre, Kayseri Komando TugayÄ± 5 günde 23 ÅŸehit verdi. Kayseri Komando TugayÄ±'ndan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda katÄ±lan ve ÅŸehit düÅŸen görevli uzman çavuÅŸlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri'de Cuma namazÄ± sonrasÄ±nda kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±yla son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanacak.