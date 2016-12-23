Ankara'da devriye gezen polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ankara'da devriye geÃ§en polislere 5 el ateÅŸ eden zanlÄ±lar ile emniyet gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±, saldÄ±rÄ±da yaralÄ± veya Ã¶len kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ankara'da, devriye gezen polis ekibine silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunuldu. KurÅŸunlardan biri, polis otosunun arka kapÄ± camÄ±na isabet etti. Polis, saldÄ±rganlarÄ± yakalamak için dar sokaklardan oluÅŸan mahalleyi abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±.Olay, gece saatlerinde AltÄ±ndaÄŸ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kale Mahallesi 2. Sokak'ta devriye gezen polis otosunu gören 4 ÅŸüpheli kaçmaya baÅŸladÄ±. Polis ekibinin üzerine tabancayla 5 el ateÅŸ eden zanlÄ±lar, Yasa Sokak istikametine doÄŸru koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±. KurÅŸunlardan biri, polis otosunun arka kapÄ± camÄ±na isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadÄ±.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan polisler, telsizlerle destek çaÄŸÄ±rdÄ±. KÄ±sa sürede olay yerine gelen çok sayÄ±da polis ekibi, mahalleyi abluka altÄ±na aldÄ±. OlayÄ±n terörle ilgili olmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ±, bölgeye özel harekat ekipleri ve zÄ±rhlÄ± araçlar sevk edildi. Mahallenin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±lÄ±rken, dar sokaklarda saldÄ±rganlarÄ± arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Polis, ÅŸüpheli gördüÄŸü ÅŸahÄ±slarÄ± olay yerinde sorguya çekti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi sokakta delil arama çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Sokakta, zanlÄ±larÄ±n tabancasÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen 5 adet boÅŸ mermi kovanÄ± bulundu.