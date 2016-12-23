Eski Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ HaliÃ§'ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±

AltÄ±ndaki bir lokantada Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu hasar gÃ¶ren ve sonra Ayvansaray-HaskÃ¶y arasÄ±nda Ã§ekilen Eski Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ä°stanbul'a veda etti.

Haliç'teki su sirkülasyonunu engellediÄŸi için ortada bulunan bölümü açÄ±lmÄ±ÅŸ bir vaziyette yÄ±llardÄ±r bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubalarÄ± römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çÄ±karÄ±ldÄ±. Böylece birçok Ä°stanbullunun anÄ±larÄ±nda yer alan tarihi Galata Köprüsü, Ä°stanbul'a veda etmiÅŸ oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüÄŸü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸi ise henüz belli deÄŸil.

1992 YILINDA ÇIKAN YANGINDA AÄžIR HASAR GÖRDÜ

16 MayÄ±s 1992'de çÄ±kan bir yangÄ±nla aÄŸÄ±r hasar gören Galata Köprüsü, yapÄ±lan onarÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan Ayvansaray-Hasköy arasÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti. E-5 karayolunun geçtiÄŸi Haliç Köprüsü'nün onarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na çözüm olmasÄ± için 2002 yÄ±lÄ±nda tekrar hizmete açÄ±lmÄ±ÅŸ ve faydalÄ± olmuÅŸtu. Ancak Eski Galata köprüsü yolcu vapurlarÄ±nÄ±n Eyüp'e geçiÅŸine engel olduÄŸu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç'in temizlenmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aksattÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yÄ±lÄ±nda tekrar yaya ve araç trafiÄŸine kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, sökülerek yerinden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

VEDA ETTÄ°

Bu açÄ±klamanÄ±n üzerinden 4 yÄ±l geçmesinin ardÄ±ndan o tarihten bu yana orta bölümünde bulunan üç duba sökülüp gerideki dubalara baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde bekleyen Galata Köprüsü, Haliç'e veda etti. Galata köprüsünün yüzer dubalarÄ± römorkörler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± haliçten çÄ±karÄ±ldÄ±. Böylece tarihi köprü Haliç'ten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Galata Köprüsü'nden geriye Ayvansaray kÄ±yÄ±sÄ±nda kara üzerine inÅŸa edilen 50 metrelik giriÅŸ bölümü kaldÄ±. Bu yapÄ±nÄ±n da önümüzdeki günlerde yerinden söküleceÄŸi öÄŸrenildi. Tarihi köprünün ise tamir için romörkörlerle tersaneye çekildiÄŸi, tamiratÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan ne ÅŸekilde deÄŸerlendirileceÄŸine karar verileceÄŸi öÄŸrenildi.

GALATA KÖPRÜSÜ'NÜN TARÄ°HÄ°

Eski adÄ±yla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü) Köprüsü, 1845 yÄ±lÄ±nda ilk önce ahÅŸap olarak inÅŸa edildi. Ancak kÄ±sa sürede eskiyen köprü, 1863 yÄ±lÄ±nda yenilendi. 37 yÄ±l bu ÅŸekilde hizmet veren köprünün yerine deniz üzerinde yüzen dubalar üzerine inÅŸaa edilen yeni bir köprü daha yapÄ±ldÄ±. Bu köprü 1912 yÄ±lÄ±nda halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na açÄ±ldÄ±. 1914 yÄ±lÄ±nda bu köprünün üzerinden, elektrikli Eminönü-Karaköy baÄŸlantÄ±sÄ± saÄŸlandÄ±. 1987 senesinde Köprü'nün Haliç'e bakan tarafÄ±nda yeni bir köprünün yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. Ve bu köprünün yapÄ±mÄ± tamamlanmadan önce, 1992 yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ±nda Tarihi Galata Köprüsü çÄ±kan bir yangÄ±n sonucu büyük hasar göndü ve ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Bunun üzerine inÅŸasÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±lan, kazÄ±klar üzerine yapÄ±lan yeni köprü yangÄ±ndan bir ay sonra hizmete alÄ±ndÄ±. Eski Galata Köprüsü ise yerinden sökülüp tamir gördükten sonra Hasköy, Arnavutköy sahiline yerleÅŸtirilmiÅŸti.