FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ÅŸehitleri sonsuzluÄŸa uÄŸurlanÄ±yor

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerler gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit düÅŸen TankçÄ± Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ ÖkkeÅŸ Karaca'nÄ±n (25) cenazesi, törenle memleketi KahramanmaraÅŸ'Ä±n Kale Mahallesi'nde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Åžehit Karaca'nÄ±n kardeÅŸleri cenaze törenine askeri üniformayla katÄ±ldÄ±.

Cenaze törenine katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, ÅŸehit ailesine taziye bulundu.

Ä°l Müftü YardÄ±mcÄ±sÄ± Davut Polat'Ä±n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ± askerlerin omuzlarÄ±nda tekbirler eÅŸliÄŸinde getirildiÄŸi mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

Åžehit Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ ÖkkeÅŸ Karaca'nÄ±n kardeÅŸi Ramazan Karaca, aÄŸabeyini asker selamÄ±yla uÄŸurladÄ±.Åžehit Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ ÖkkeÅŸ Karaca'nÄ±n kardeÅŸi Ramazan Karaca, aÄŸabeyini asker selamÄ±yla uÄŸurladÄ±.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ YalçÄ±n son yolculuÄŸuna Tokat'ta uÄŸurlandÄ±

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Ali Sezai YalçÄ±n'Ä±n (24) Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alÄ±narak helallik alÄ±nmak üzere GündoÄŸdu Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Åžehidin cenazesi, helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merkez Cami'ye getirildi. HalasÄ±nÄ±n oÄŸlu Mahmut Åžerbetçi, tabutunun üzerine ÅŸehidin damatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu. Cuma namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit YalçÄ±n'Ä±n cenazesi, ÅŸehitlikte topraÄŸa verildi.

Cenaze namazÄ±na ÅŸehidin ailesi ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri CoÅŸkun ÇakÄ±r, Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf BeyazÄ±t, Garnizon KomutanÄ± Albay Aykut BiçeroÄŸlu, Tokat Belediye BaÅŸkanÄ± Eyüp EroÄŸlu, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar ile protokol üyeleri ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Kavuz'un cenazesi Samsun'da topraÄŸa verildi

Åžehit Piyade Uzman ÇavuÅŸ Hasan Kavuz (25), memleketi Samsun'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

ÇarÅŸamba Devlet Hastanesi morgundan alÄ±nan ÅŸehidin Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu, Kumtepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Åžehidin babasÄ± Ertan, annesi Safiye ve kardeÅŸi Umut Kavuz'un gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±klarÄ± görüldü.

Åžehidin naaÅŸÄ±, buradan cenaze aracÄ± ile RÄ±dvan PaÅŸa Camisi önündeki caddeye götürüldü. Törene katÄ±lan Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, ÅŸehidin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Cuma namazÄ±nÄ± müteakip Ä°l Müftüsü Veysel ÇakÄ±'nÄ±n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi, PaÅŸayazÄ± Mahallesi'ndeki aile kabristanlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

Piyade Uzman ÇavuÅŸ Hasan Kavuz’un (25) cenazesi memleketi Samsun’un ÇarÅŸamba ilçesinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Piyade Uzman ÇavuÅŸ Hasan Kavuz’un (25) cenazesi memleketi Samsun’un ÇarÅŸamba ilçesinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Åžehit Astsubay YekebaÄŸcÄ± Kars'ta son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Åžehit Piyade Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Ömercan YekebaÄŸcÄ±'nÄ±n Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alÄ±nan Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±, Susuz ilçesindeki KazÄ±m Karabekir Camisi önüne getirilip katafalka konuldu. Åžehit için burada öÄŸle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Åžehit annesi Fikriye YekebaÄŸcÄ± "Ben aÄŸlamayacaÄŸÄ±m, onlarÄ± sevindirmeyeceÄŸim. Benim yavrum ÅŸehit oldu." diyerek oÄŸlunun tabutuna sarÄ±ldÄ±.

Cenaze törenine katÄ±lan UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ÅŸehidin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Cenaze namazÄ± sonrasÄ± helallik alÄ±nmasÄ±ndan sonra ÅŸehidin cenazesi ilçe mezarlÄ±ÄŸÄ±nda askerlerin saygÄ± atÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Ali YÄ±lmaz için düzenlenen cenaze törenine törenine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, AK Parti Burdur Milletvekili ReÅŸat Petek, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal ve Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu da katÄ±ldÄ±.Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Ali YÄ±lmaz için düzenlenen cenaze törenine törenine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, AK Parti Burdur Milletvekili ReÅŸat Petek, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal ve Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu da katÄ±ldÄ±.

Åžehit YÄ±lmaz evlenmek için nikah tarihi almÄ±ÅŸ

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit düÅŸen Uzman ÇavuÅŸ Ali YÄ±lmaz da Antalya'da topraÄŸa verildi.

Åžehit YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morgundan askeri yetkililer ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±narak, Kepez Çankaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada ÅŸehit için helallik alÄ±ndÄ±.

Cenaze, ardÄ±ndan aynÄ± mahallede bulunan UyaroÄŸlu Camisi'ne götürüldü. Åžehidin Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu, askerlerin omzunda taÅŸÄ±narak musallaya konuldu. Bu sÄ±rada ÅŸehidin annesi Aynur Aygün, niÅŸanlÄ±sÄ± Emine Zengin ile yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

Cenaze törenine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n naaÅŸÄ± UncalÄ± ÅžehitliÄŸi'nde topraÄŸa verildi.

Åžehit Ali YÄ±lmaz'Ä±n niÅŸanlÄ±sÄ± Emine Zengin ile 19 MayÄ±s 2017'de evlenmek için nikah tarihi aldÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

Topçu Astsubay KÄ±demli CavuÅŸ Önder PÄ±nar'Ä±n cenazesi, memleketi ElazÄ±ÄŸ'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Törende, ÅŸehidin babasÄ± Muzaffer, kardeÅŸleri Ömer ve Ä°brahim Efe PÄ±nar (fotoÄŸrafta) üzüntü yaÅŸadÄ±.Topçu Astsubay KÄ±demli CavuÅŸ Önder PÄ±nar'Ä±n cenazesi, memleketi ElazÄ±ÄŸ'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Törende, ÅŸehidin babasÄ± Muzaffer, kardeÅŸleri Ömer ve Ä°brahim Efe PÄ±nar (fotoÄŸrafta) üzüntü yaÅŸadÄ±.

Kayseri ÅŸehitleri yan yana topraÄŸa verildi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan piyade uzman çavuÅŸlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik'in cenazeleri, Kayseri'de defnedildi.

Åžehit Kökkaya ve Çelik'in Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ±, Kayseri EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Seyyid Burhaneddin BinasÄ± morgundan alÄ±ndÄ±ktan sonra helallik alÄ±nmasÄ± için konvoy eÅŸliÄŸinde evlerine götürüldü.

Mehmet Kökkaya'nÄ±n (28) merkez Melikgazi ilçesi TÄ±naztepe Mahallesi'ndeki evinin önünde dua edildi ve helallik alÄ±ndÄ±.

Åžehit Osman Çelik'in (27) naaÅŸÄ± ise aÄŸabeyinin ArgÄ±ncÄ±k semtindeki evine getirildi. Burada helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dua edildi.

Cenazeleri, daha sonra Kalem KÄ±rdÄ± Camisi'ne götürülen ÅŸehitler için burada cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tören düzenlendi.

Törene, ÅŸehitlerin aileleri, yakÄ±nlarÄ±, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman KamçÄ±, 4. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Mehmet Faruk Åžengül, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ercan Teke, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Çelik ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehitlerin, Ä°l Müftüsü Åžahin Güven'in kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan top arabasÄ±na konulan naaÅŸlarÄ±, Garnizon ÅžehitliÄŸi'ne kadar taÅŸÄ±ndÄ±. Kökkaya ve Çelik'in cenazeleri, burada yan yana topraÄŸa verildi.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Demir Bursa'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Åžehit Piyade Uzman ÇavuÅŸ Ferhat Demir'in (26) Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±, fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan annesi Fadime Demir'in ardÄ±ndan gelen askerlerin omuzlarÄ±nda MihraplÄ± Camisi'ne getirildi.

Åžehidin babasÄ± Bahri Demir ve 3 ay önce evlendiÄŸi eÅŸi Fatma Demir de güçlükle ayakta durabildi.

Törene, ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Altepe, Osmangazi Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Dündar, YÄ±ldÄ±rÄ±m Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Edebali, bazÄ± milletvekilleri ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit Topçu Astsubay KÄ±demli CavuÅŸ Önder PÄ±nar'Ä±n cenazesi, memleketi ElazÄ±ÄŸ'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Åžehit Topçu Astsubay KÄ±demli CavuÅŸ Önder PÄ±nar'Ä±n cenazesi, memleketi ElazÄ±ÄŸ'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n Acar TekirdaÄŸ'da topraÄŸa verildi

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n Acar'Ä±n Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±, helallik için KazÄ±miye Mahallesi'ndeki annesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve götürüldü.

Åžehidin cenazesi helallik alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± HacÄ± Mehmet Åžirikçi Camisi'ne getirildi. Burada ÅŸehidin annesi Hanife Acar ve ÅŸehidin kÄ±z kardeÅŸi Hilal BaÅŸaran tabuta sarÄ±larak aÄŸladÄ±.

Cuma namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit Acar'Ä±n cenazesi, ÅŸehitlikte topraÄŸa verildi.

Törene Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan, 5. Kolordu KomutanÄ± Tümgeneral Åženol Alparslan, AK Parti TekirdaÄŸ Milletvekili Metin Akgün, CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Emre Köprülü, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, Çorlu KaymakamÄ± Levent KÄ±lÄ±ç, Çorlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ünal Baysan ile ve AKUT gönüllüsü olan ÅŸehidin cenazesi için Ä°zmir'den gelen AKUT gönüllüleri ile çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Durak topraÄŸa verildi

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Oktay Durak’Ä±n (29) cenazesi, memleketi Yozgat’Ä±n ÇayÄ±ralan ilçesine baÄŸlÄ± Çukurören köyünde topraÄŸa verildi. Åžehit Durak’Ä±n naaÅŸÄ±, ÇayÄ±ralan Devlet Hastanesi morgundan alÄ±narak konvoy eÅŸliÄŸinde köye getirildi. Köy meydanÄ±nda cuma namazÄ± sonrasÄ± ÅŸehit için tören düzenlendi. Tören öncesi, ÅŸehidin babasÄ± Kemal Durak, ÅŸehidin kÄ±z kardeÅŸi Mercan Kaplan ve ÅŸehidin sözlüsü Emine Ä°pek, tabuta sarÄ±larak aÄŸladÄ±.

Åžehidin silah arkadaÅŸlarÄ±ndan Yasin AyrancÄ± da tabuta sarÄ±larak öptü. Åžehitin cenazesi, tekbirlerle köy mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.