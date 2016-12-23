Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 14:43

AÄŸrÄ±'da vatandaÅŸlar terÃ¶re karÅŸÄ± tek yÃ¼rek oldu

terÃ¶re tepki

AÄŸrÄ±'da bir araya gelen yÃ¼zlerce vatandaÅŸ, son dÃ¶nemde artan terÃ¶r olaylarÄ±nÄ± protesto etti

AÄŸrÄ±'da bir araya gelen ve AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, çeÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan çok sayÄ±da kiÅŸi, terörü lanetlemek için yürüyüÅŸ baÅŸlattÄ±.Ülkede son dönemde yaÅŸanan terör olaylarÄ±na tepki göstermek, birlik ve beraberliÄŸe dikkati çekmek isteyen ildeki 98 dernek, vakÄ±f, oda ve sendikanÄ±n temsilcileri ile vatandaÅŸlar, cuma namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ± Merkez Camisi önünde toplandÄ±.Dev bir Türk bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan gruptakiler daha sonra "Teröre Lanet KardeÅŸliÄŸe Davet" yazÄ±lÄ± bir pankart ile çeÅŸitli dövizler açtÄ±.Gruptakiler, ardÄ±ndan "AÄŸrÄ± teröre mezar olacak", "Åžehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan Sana CanÄ±m Feda" ve "Kahrolsun PKK" ÅŸeklinde slogan atarak yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±.

Abide MeydanÄ±'na kadar yürüyecek gruba, Vali Musa IÅŸÄ±n, AK Parti AÄŸrÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Kemal Atmaca da destek veriyor.Çok sayÄ±da STK mensubu ile vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ devam ediyor.

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Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

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Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

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