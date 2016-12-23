Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 14:46

Antalya'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda tutuklananlar var

terÃ¶r operasyonu

Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸi tutuklandÄ±

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 7 zanlÄ±dan 6'sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, terör örgütü PKK/KCK adÄ±na eylem ve faaliyetlerde bulunan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince, 12 AralÄ±k'ta düzenlenen operasyonda M.A, F.Y, N.A, F.A, M.F, R.B. ve H.Ö. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lardan 6'sÄ± tutuklandÄ±, H.Ö. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.ZanlÄ±larÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terör örgütü PKK/KCK üyesi veya destekçisi olduklarÄ±nÄ± belli edecek ÅŸekilde, terör örgütü elebaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n, örgütte silahlÄ± faaliyet gösteren veya etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, yaptÄ±klarÄ± eylemlerin görüntülerini paylaÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi.

Åžüphelilerin, PKK/KCK'nÄ±n eylem ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda güvenlik güçlerine yönelik taÅŸlÄ±, molotofkokteylli, el yapÄ±mÄ± bombalÄ± ve havai fiÅŸekli saldÄ±rÄ± düzenledikleri tespit edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

sosyal medya

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

trafik kazasÄ±

ÅžofÃ¶rÃ¼n acÄ± sonu otomobiliyle denize uÃ§tu

MuÄŸla Fethiye'de meydana gelen olayda otomobil denize uÃ§tu. Olay sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti