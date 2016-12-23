Eski futbolcular hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

GalatasaraylÄ± eski futbolcular hakkÄ±nda FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan eski futbolcular Arif Erdem, UÄŸur Tütüneker ve Ä°smail Demiriz hakkÄ±nda "Terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle düzenlenen iddianame Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi.

Dosyada yer alan eski milli futbolcular Ä°smail Demiriz tutuklu bulunurken, UÄŸur Tütüneker ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arif Erdem ise yakalanamadÄ±ÄŸÄ± için firari olarak aranÄ±yor. 92 sayfalÄ±k iddianamede, eski milli futbolcular hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edilmiÅŸti.

14 ÅžUBAT'TA HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKACAKLAR

Eski futbolcular 14 Åžubat'ta ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda bulunan 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

HAKAN ÅžÜKÜR'ÜN DOSYASI AYRILDI

Bu arada, ÅŸüpheli Hakan Åžükür hakkÄ±nda daha önceden aynÄ± soruÅŸturma konusuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nda soruÅŸturma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Åžükür hakkÄ±ndaki dosyanÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve dosyanÄ±n yetkisizlik kararÄ± verilerek, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderilmiÅŸti.