Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 15:07

IÅžÄ°D'in dÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video Genelkurmay tarafÄ±ndan inceleniyor

Ä±ÅŸid

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videonun gerÃ§ekliÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, dün akÅŸam sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan görüntülerin gerçek olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir tespit yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bakanlÄ±ktan konuyla ilgili bir açÄ±klama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

IÅžÄ°D'e ait olduÄŸu söylenen sosyal medya hesaplarÄ±ndan dün akÅŸam 19 dakikalÄ±k bir video yayÄ±mlandÄ±.Videoda üniformalÄ± iki kiÅŸinin yakÄ±larak öldürüldüÄŸü görülüyor.IÅžÄ°D, bu kiÅŸilerin Türk askeri olduÄŸunu öne sürüyor.

Ancak, videonun gerçekliÄŸi ve bu kiÅŸilerin kimliklerine iliÅŸkin teyit edilmiÅŸ kesin bir bilgi bulunmuyor.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bugün UÅŸak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Hükümetten askerlerimizin diri diri yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüntülere cevap bekliyoruz" dedi.

TSK: 22 IÅžÄ°D'li öldürüldü

Öte yandan, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda El Bab'daki IÅžÄ°D hedeflerine hava saldÄ±rÄ±larÄ± düzenlediÄŸini ve 22 IÅžÄ°D'linin öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

TSK'dan bu sabah gönderilen bilgi notunda, "Harekatta terör örgütüne ait 51 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±, 22 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi. DEAÅž'Ä±n barÄ±nma, silah mevzisi ve savunma amaçlÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± 37 bina, 3 cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edildi" denildi.

Kaynak: BBC Türkçe

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