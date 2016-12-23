6 yaÅŸÄ±ndaki YalÃ§Ä±n Efe yanlÄ±ÅŸ iÄŸne kurbanÄ± mÄ± oldu

KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n PazarcÄ±k Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸanan olayda YalÃ§Ä±n Efe Kabasakal, saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nda yapÄ±lan iÄŸnenin ardÄ±ndan fenalaÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°lkokul birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi YalçÄ±n Efe Kabasakal, geçen pazartesi günü okula gittikten sonra rahatsÄ±zlanÄ±nca annesi Neslihan Kabasakal tarafÄ±ndan PazarcÄ±k 2 Nolu Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi’ne götürüldü. BoÄŸazÄ± aÄŸrÄ±yan küçük çocuÄŸu muayene eden doktor Ä°.E., iddiaya göre iÄŸne yazarak anneden eczaneden almasÄ±nÄ± istedi.

2 kez kalbi durdu

Neslihan Kabasakal, iÄŸneyi alÄ±p Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi’ne tekrar geri döndü. Ä°ddiaya göre hemÅŸire minik YalçÄ±n’a iÄŸneyi yaptÄ± ancak kÄ±sa süre sonra çocuÄŸun dudaklarÄ± morarÄ±p kusmaya baÅŸladÄ±, ardÄ±ndan da kalbi durdu. SaÄŸlÄ±k görevlilerinin müdahalesi sonucu kalbi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan YalçÄ±n Efe Kabasakal, ambulansla PazarcÄ±k Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada da duran kalbi müdahale ile çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan minik YalçÄ±n, daha sonra KahramanmaraÅŸ Sütçü Ä°mam Üniversitesi TÄ±p Fakültesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne sevk edildi.

YaÅŸam mücadelesini kaybetti

Beytullah- Neslihan Kabasakal çiftinin 2 çocuÄŸundan biri olan minik YalçÄ±n, gece geç saatlerde hayata gözlerini yumdu. Hastanede çocuklarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesi umuduyla bekleyen ailesi, acÄ± haberi alÄ±nca gözyaÅŸÄ± döküp; sinir krizi geçirdi. 13 Ekim’de ailesi ve sevdikleriyle kutladÄ±ÄŸÄ± doÄŸum günüyle 6 yaÅŸÄ±na basan YalçÄ±n Efe Kabsakal’Ä±n cenazesi, PazarcÄ±k’ta gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

Baba Beytullah Kabasakal ile amca Hasan Kabasakal, umutla iyileÅŸmesini bekledikleri YalçÄ±n Efe’nin ölümüyle yÄ±kÄ±ldÄ±. Baba ve amca, olayda ihmali bulunanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.Öte yandan Ä°l Halk SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan idari soruÅŸturma devam ediyor.