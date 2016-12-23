Sobadan Ã§Ä±kan zehirli gaz kardeÅŸleri birbirinden ayÄ±rdÄ±

AtaÅŸehir'de meydana gelen olayda sobadan Ã§Ä±kan zehirli gaz nedeniyle iki kardeÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, AtaÅŸehir AÅŸÄ±k Veysel Mahallesi 3046 Sokakta bulunan 3 katlÄ± bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda anne ve 3 erkek kardeÅŸin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre evden çÄ±kan anne, dün akÅŸam Kartal'da oturan kÄ±zÄ±nÄ± ziyarete gitti.

Evde kalan Hüseyin (42), Sabri YÄ±lbaÅŸÄ± (34) ve Mustafa YÄ±lbaÅŸÄ± (40) kardeÅŸler geceden sobayÄ± yakÄ±p uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komÅŸularÄ± eve geldiler ve çalÄ±nan kapÄ± açÄ±lmayÄ±nca evin kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak içeri girdiler.

Eve giren komÅŸular sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen 3 kardeÅŸin kendin geçmiÅŸ olduÄŸunu görüp hemen saÄŸlÄ±k ekipleri ve polisi aradÄ±lar. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis, zÄ±hlÄ± araçlar ile sokaÄŸa gelerek geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.

Durumu aÄŸÄ±r olan Mustafa YÄ±lbaÅŸÄ± ambulans ile Göztepe EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. SaÄŸÄ±lk ekipleri tarafÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlenen diÄŸer iki kardeÅŸin cesedi de savcÄ± incelemesinin ardÄ±ndan ambulans ile Kartal EÄŸitim Ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili konuÅŸan komÅŸular, 3 kardeÅŸin annesinin evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sobadan zehirlendikleri için hayatlarÄ±nÄ± kaybettiklerini söylediler.