Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 15:17

Ä°stanbul'da IÅžÄ°D ÅŸÃ¼phelisi 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä±ÅŸid operasyonu

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik operasyonda 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Operasyon kapsamÄ±nda 41 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± var.Adreslerinde bulunamayan 10 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Operasyon, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmaya dayanÄ±yor.

"SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" ile suçlanan ÅŸüpheliler Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.

GözaltÄ±na alÄ±nan 43 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Öte yandan, 16 AralÄ±k'ta Konya'da düzenlenen IÅžÄ°D operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nan 43 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±Bu kiÅŸiler, Konya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube ekipleri tarafÄ±ndan düzenlenen operasyonlarda gözaltÄ±na almÄ±ÅŸlardÄ±.43 kiÅŸiden 17'si polisteki ifadesinin ardÄ±ndan, 20'si Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndaki ifadesinin ardÄ±ndan, 6'sÄ± da adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

sosyal medya

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

trafik kazasÄ±

ÅžofÃ¶rÃ¼n acÄ± sonu otomobiliyle denize uÃ§tu

MuÄŸla Fethiye'de meydana gelen olayda otomobil denize uÃ§tu. Olay sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti