Ä°stanbul'da IÅžÄ°D ÅŸÃ¼phelisi 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik operasyonda 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Operasyon kapsamÄ±nda 41 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± var.Adreslerinde bulunamayan 10 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Operasyon, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmaya dayanÄ±yor.
"SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" ile suçlanan ÅŸüpheliler Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.
GözaltÄ±na alÄ±nan 43 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Öte yandan, 16 AralÄ±k'ta Konya'da düzenlenen IÅžÄ°D operasyonunda gözaltÄ±na alÄ±nan 43 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±Bu kiÅŸiler, Konya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube ekipleri tarafÄ±ndan düzenlenen operasyonlarda gözaltÄ±na almÄ±ÅŸlardÄ±.43 kiÅŸiden 17'si polisteki ifadesinin ardÄ±ndan, 20'si Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndaki ifadesinin ardÄ±ndan, 6'sÄ± da adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.