Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'dan aÃ§Ä±klama FÄ±rat KalkanÄ±'ndaki askerlerin tÃ¼m istekleri karÅŸÄ±lanÄ±yor

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda askerlerin tÃ¼m isteklerinin MSB ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bölgesindeki askerlerin tüm isteklerinin, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri adÄ±na ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan MSB ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA

MSB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ikmal faaliyetlerine iliÅŸkin asÄ±lsÄ±z haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 24 AÄŸustos'tan itibaren lojistik fonksiyon sahalarÄ±na giren tüm konularda, birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak ÅŸekilde faaliyetlerin sürdürüldüÄŸüne dikkat çekilen açÄ±klamada, bu kapsamda, sÄ±nÄ±r ötesinde üs bölgelerinin açÄ±lmasÄ±yla personelin ibatesinin en iyi ÅŸekilde saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla ilgili mülki idare amirliklerinin de görevlendirildiÄŸi ifade edildi.

"TÜRKÄ°YE, TEK YÜREK OPERASYONU DESTEKLÄ°YOR"

Harekat bölgesinin tüm isteklerinin, TSK adÄ±na ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:"Kahraman askerlerimiz vatan ve millet savunmasÄ± uÄŸrunda canlarÄ±nÄ± hiçe sayarak büyük bir özveriyle mücadelelerini sürdürmektedirler. Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda her türlü ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için seferber olmuÅŸtur. Aziz milletimiz, ordusunun yanÄ±ndadÄ±r. Türkiye, tek yürek FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ± desteklemektedir. Aziz milletimiz ve devletimizin desteÄŸiyle FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±mÄ±z planlandÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸarÄ±yla devam etmektedir."