Bu yÄ±l 5 bin gÃ¶Ã§men Akdeniz'de boÄŸuldu

2016'da Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan toplamda 5 bin gÃ¶Ã§men Akdeniz'de boÄŸuldu

BirleÅŸmiÅŸ Miletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (UNHCR), dün Ä°talya açÄ±klarÄ±nda batan iki göçmen botunun da bu rakama dahil olduÄŸunu belirtti. BotlarÄ±n batmasÄ± sonucu yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tahmin ediliyor.

Sözcü William Spindler, "Bu, bu yÄ±l her gün, Avrupa'da emniyet ya da daha iyi bir yaÅŸam arayan ortalama 14 kiÅŸinin öldüÄŸü anlamÄ±na geliyor" diye konuÅŸtu.

Spindler, açÄ±klamasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden göçmen sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n kötü hava ÅŸartlarÄ±ndan ve devriye gezen gemilere yakalanmamak için kaçakçÄ±larÄ±n daha tehlikeli botlar ve yöntemler kullanmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BM, Avrupa'nÄ±n göçmenlerin kÄ±taya güvenli bir ÅŸekilde varabilmesi için yasal yollar teÅŸkil etmesi gerektiÄŸini de kaydetti.

Spindler, ölümlerde artÄ±ÅŸÄ±n "alarm verici olduÄŸunu" söyledi ve kaçakçÄ±larÄ±n binlerce göçmeni aynÄ± anda yola çÄ±karmasÄ±nÄ±n kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± güçleÅŸtirdiÄŸini belirtti.

Daha az kiÅŸi Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±, daha çok kiÅŸi öldü

UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM) ise bu yÄ±l bir önceki yÄ±la kÄ±yasla Avrupa'ya daha az göçmenin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak daha çok kiÅŸinin Avrupa'ya ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

IOM'ye göre, 2015'te bir milyondan fazla insan denizi aÅŸtÄ±, yaklaÅŸÄ±k 3 bin 800 kiÅŸi yolda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu yÄ±l ise yaklaÅŸÄ±k 359 bin göçmen deniz yoluyla Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±. Göçmenlerin çoÄŸu Libya'dan Ä°talya'ya geçerek bu yolculuÄŸu yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.