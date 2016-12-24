ÃœnlÃ¼ yazarÄ±n katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n verdiÄŸi ifade kan dondurdu

ÃœnlÃ¼ yazar Beki Ä°kala Erikli'yi Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda Ã¶ldÃ¼ren Sinem KoÃ§'un verdiÄŸi ifade kan dondurdu

Sabah Gazetesi'nden Emir Ceylan'Ä±n haberine göre, ünlü yazar ve yaÅŸam koçu Beki Ä°kala Erikli'yi (47) öldüren Sinem Koç, (31), cezai ehliyetinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n incelenmesi için BakÄ±rköy Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Sinir HastalÄ±klarÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. Katil zanlÄ±sÄ± kadÄ±n, AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi'ndeki ifade odasÄ± olan Beyaz Oda'da polise tüm detaylarÄ± anlattÄ±.

''ÅžEYTANI GÖRÜYORUM, KAFAMIN Ä°ÇÄ°NDE BÖCEK HÄ°SSEDÄ°YORUM''

Ä°fadesine, Beylikdüzü'nde iÅŸlettiÄŸi restoranÄ±nÄ±n 6 ay önce iflas ettiÄŸini belirterek baÅŸlayan Sinem Koç, "Erikli'yi 4 yÄ±l önce, 'KaranlÄ±ÄŸÄ± atÄ±n, Ä±ÅŸÄ±ÄŸa yol açÄ±n' sloganÄ±yla düzenlediÄŸi seminerlerine katÄ±larak tanÄ±dÄ±m. 'Meleklerle YaÅŸamak' kitabÄ±nÄ± okuduktan sonra takipçisi oldum. Enerji alanÄ±m açÄ±ldÄ±. Fakat ruh ve bedenen rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±m. El ve ayaklarÄ±mda uyuÅŸukluklar hissettim. Üzerimdeki olumsuz etkiler arttÄ±. Hatta ben ÅŸu an dahi ÅŸeytanÄ± görüyorum ve kafamÄ±n içinde böcek hissediyorum. Benim bütün anlatacaklarÄ±m sizin için anlaÅŸÄ±lÄ±r da olmayabilir. Evrendeki bazÄ± görünmeyen varlÄ±klarÄ± ve ÅŸeytanÄ± görmemin nedeni bu kadÄ±ndÄ±r. Normalde silah taÅŸÄ±mam. Üzerimdeki silah ailemindir. Çok eski bir silahtÄ±r. Bu silahÄ± hiç kullanmadÄ±m. Åžeytan insanÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Bir ÅŸeyler oluyor ve insanÄ±n bilinci karÄ±ÅŸÄ±yor. Ne olduÄŸunu da anlamÄ±yorsun. Bu kadÄ±n da insanlara ÅŸeytanÄ± gösteriyor. Bana da ÅŸeytanÄ± gösterdi" dedi.

Cinayet günü "Cansu K." adÄ±yla randevu aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen Sinem Koç'un annesi, kÄ±zÄ±nÄ±n silahÄ± olaydan bir gün önce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. "RahatsÄ±z (hasta) deÄŸilim" diyen Sinem Koç, BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi'ne konuldu.