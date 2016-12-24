Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/12/2016 07:43

ABD'den yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

Amerika

ABD, TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi bazÄ± belirli alanlarla bulunmamalarÄ± iÃ§in uyardÄ±

Amerikan BüyükelçiliÄŸi, Türkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yeni bir güvenlik uyarÄ±sÄ± yayÄ±mladÄ±. AçÄ±klamada, "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kçÄ± gruplarÄ±n Türkiye çapÄ±nda ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± veya ziyaret ettiÄŸi yerlerde saldÄ±rÄ± düzenleme konusundaki saldÄ±rgan çabalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü" belirtildi, "2016'nÄ±n sonuna yaklaÅŸÄ±rken, Amerikan vatandaÅŸlarÄ± Noel tatili ve yeni yÄ±l kutlamalarÄ± için kalabalÄ±k yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalÄ±" denildi.

'KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN'

AçÄ±klamada, "KalabalÄ±klarÄ±n arasÄ±na girmekten, özellikle de BatÄ±lÄ±larÄ±n, turistlerin ve yabancÄ±larÄ±n sÄ±k gittiÄŸi bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaÅŸÄ±m merkezleri ve diÄŸer yerlerden mümkün olduÄŸunca kaçÄ±nÄ±n" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

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