Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã§adÄ±rlar Ã§Ã¶ktÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklar var

Suriye'de Ä°dlib'in Harim bÃ¶lgesindeki Ã§adÄ±rlar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã§Ã¶kÃ¼nce 2 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'in Harim bölgesinde kurulan çadÄ±rlardan 70'i yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle çöktü. Olayda 2 çocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti.Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinin kuzeyindeki Harim bölgesinde rastgele kurulan yaklaÅŸÄ±k 200 çadÄ±rdan oluÅŸan çadÄ±r kent, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan olumsuz etkilendi. ÇadÄ±r kentte bulunan 70 çadÄ±r, çatÄ±larÄ±nda biriken karlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu aÄŸÄ±rlÄ±k sonucu yÄ±kÄ±ldÄ±, olayda 2 çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ÇadÄ±rlarÄ±n arasÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonucu çamurla dolarken, bazÄ± aileler çökmemesi için çadÄ±rlarÄ±n üzerindeki karÄ± temizlemeye çabaladÄ±. BazÄ± çocuklarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda yazlÄ±k kÄ±yafetlerle gezdiÄŸi gözlendi.

Hama ilinin kuzeyinden ve Halep'ten gelen Suriyelilerin yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± çadÄ±r kent sakinlerinden Kadir DerviÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 3 gün yoÄŸun bir ÅŸekilde sürdüÄŸünü, çok sayÄ±da çadÄ±rÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DerviÅŸ, "Kar nedeniyle yollar kapandÄ±, su ve ekmek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ± çadÄ±r kentte. Buradaki çadÄ±rlar derme çatmadÄ±r. Bize çadÄ±r lazÄ±m. Bölgeye su getirecek bir traktörün gelmesi lazÄ±m. YollarÄ±n çamurlu olmasÄ± nedeniyle çadÄ±r kentte ekmek taÅŸÄ±yan araçlar gelmedi. YollarÄ±n kapalÄ± olmasÄ± nedeniyle hasta olan çocuklarÄ±mÄ±zÄ± doktora götüremedik. Su olmadÄ±ÄŸÄ± için karÄ± eriterek su ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± gideriyoruz. Ä°HH ve diÄŸer yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndan çadÄ±r istiyoruz. Bu çadÄ±r kentin sakinlerinin yarÄ±sÄ± Haleplidir. Bize acil çadÄ±r lazÄ±m." diye konuÅŸtu.