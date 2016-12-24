Mardin'de yÃ¼zlerce vatandaÅŸ terÃ¶re karÅŸÄ± birlik mesajÄ± verdi

Mardin'de dÃ¼zenlenen ve adÄ± "Huzur ve KardeÅŸlik" olan etkinlikle toplanan vatandaÅŸlar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± lanetledi

Mardin'de düzenlenen, "Huzur ve KardeÅŸlik" mitingine katÄ±lanlar ellerinde Türk bayraklarÄ±yla terör örgütü PKK'yÄ± protesto edildi.FarklÄ± din, dil ve kültüre mensup vatandaÅŸlarÄ±n bir arada, kardeÅŸçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Mardin'de 52 dernek, vakÄ±f, oda ve sendikanÄ±n oluÅŸturduÄŸu, "Mardin Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± Platformu" öncülüÄŸünde, merkez Artuklu ilçesindeki KarayollarÄ± ParkÄ±'nda düzenlenen mitinge soÄŸuk havaya raÄŸmen katÄ±lan her yaÅŸtan Türk, Kürt, Arap ve Süryani terörü protesto etti.

"Her zaman devletimizin arkasÄ±ndayÄ±z"

Mitinge katÄ±lanlardan Mehmet Çetinalan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, terör saldÄ±rÄ±larÄ±ndan duyduklarÄ± üzüntüyü dile getirerek, tüm ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.Terörü lanetlediklerini vurgulayan Çetinalan, "Hepimiz bir arada kardeÅŸçe yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Allah devletimizi baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin. Her zaman devletimizin arkasÄ±ndayÄ±z." dedi.

"Bu saldÄ±rÄ±larÄ±n üstesinden geleceÄŸiz"

Aslan PaÅŸaoÄŸlu, terör saldÄ±rÄ±larÄ±ndan büyük rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

Terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± ve lanetlediklerini anlatan PaÅŸaoÄŸlu, Mardin'in farklÄ± din ve dilde vatandaÅŸlarÄ±n bir arada kardeÅŸçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehir olduÄŸunu vurgulayarak, bu birlik ve beraberliÄŸi hiçbir gücün bozamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.PaÅŸaoÄŸlu, "Bizi kimse bölemez, hepimiz biriz ve inÅŸallah bu saldÄ±rÄ±larÄ±n da üstesinden geleceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"Ülkemiz ve birliÄŸimiz için buradayÄ±z"

Aysel KarataÅŸ, her ÅŸehit haberi duyduklarÄ±nda kendi evlatlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸ gibi üzüntü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, terörün bir an önce bitmesini istediklerini dile getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± çok sevdiklerini aktaran KarataÅŸ, "Allah CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan razÄ± olsun, ona zeval vermesin, kalan ömrümü de ona baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n. O olmasa zaten Türkiye Suriye olmuÅŸtu. Bunu yapmak için ellerinden geleni yapÄ±yorlar. Ülkemiz ve birliÄŸimiz için hepimiz buradayÄ±z. Recep Tayip ErdoÄŸan ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

76 yaÅŸÄ±ndaki Adil Cihan, birlik ve beraberlik ile her ÅŸeyin üstesinden gelineceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DÄ±ÅŸ güçlerin desteklediÄŸi terör örgütlerinin Türkiye'yi rahatsÄ±z ettiÄŸini kaydeden Cihan, saldÄ±rÄ±larÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.

"Birlik ve berberliÄŸimizi sonsuza kadar sürdüreceÄŸiz"

Gülcan Demet, Mardin’i çok sevdiÄŸini, kentte kardeÅŸçe bir yaÅŸamÄ±n söz konusu olduÄŸunu belirtti.

Vatan ve bayrak için hayatÄ±nÄ± ortaya koyan bütün güvenlik güçlerine dua ettiklerini dile getiren Demet, ÅŸöyle konuÅŸu:

"Askerimizi, polislerimizi Allah korusun. Rabbim evlatlarÄ±mÄ±zÄ± her türlü ÅŸerden korusun. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± da baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin. VatanÄ±mÄ±zÄ± korumak için hep beraber el ele vermemiz lazÄ±m. Bu ÅŸekilde birlik ve berberliÄŸimizi sonsuza kadar sürdüreceÄŸiz inÅŸallah."

Lise öÄŸrencisi BüÅŸra Özçelik Mardin’de kardeÅŸçe yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Özçelik, "Bizi asla bölemeyecekler. Birlikteyiz ve hep birlikte buradayÄ±z." dedi.

"Hiç kimse huzurumuzu bozamayacak"

Mehmet YÄ±ldÄ±z, binlerce yÄ±l ülkede Kürt, Türk ve Arap birlik içinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

YÄ±ldÄ±z, "Birlik ve beraberliÄŸimiz devam etsin diye ne gerekiyorsa yapmaya hazÄ±rÄ±z. Hiç kimse huzurumuzu bozamayacak. Allah CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± da baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin. Bu vatan bölünmez, bayrak inmez, ÅŸehitler ölmez." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Adnan Günbegi de dinlerin ve dillerin güzel kenti Mardin'den, son dönemde yaÅŸanan olaylarÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± ve lanetlediklerini söyledi.

Terör örgütlerine karÅŸÄ± bir vatandaÅŸ olarak tepkilerini en ÅŸiddetli ÅŸekilde dile getirdiklerini vurgulayan Günbegi, bir daha terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemediklerini aktardÄ±.