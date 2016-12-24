Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/12/2016 08:01

Trabzon merkezli 4 ilde FETÃ– operasyonunda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

fetÃ¶ operasyonu

Trabzon merkez olmak Ã¼zere 4 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 30 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Trabzon merkezli 4 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerince, örgütün Akçaabat ilçe yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonunda Trabzon, Ordu, Ä°stanbul ve Samsun'da belirlenen adreslerde arama yapÄ±ldÄ±.

Operasyonlarda 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu arada, gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda bazÄ± Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öÄŸretim görevlilerinin yanÄ± sÄ±ra memur, öÄŸretmen, zabÄ±ta, esnaf ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

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Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

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