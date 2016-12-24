Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/12/2016 08:04

BaÅŸkentte 1'i polis 6 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

fetÃ¶ soruÅŸturmasÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda baÅŸkentte daha Ã¶nce Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi ile ihraÃ§ edilen bir polis memuru tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, daha önce Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi ile ihraç edilen bir polis memuru tutuklandÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 7 eski Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi.SoruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸüphelilerden biri serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 6'sÄ± tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.Hakimlikçe sorgulanan zanlÄ±lardan 5'i tutuklandÄ±, biri ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Åžüphelilerin kanun hükmünde kararname ile kurumdan ihraç edildiÄŸi belirtildi. GeçmiÅŸte daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve uzman kadrosunda bulunanlarÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelilerin cep telefonlarÄ±nda, FETÖ üyelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± "ByLock" programÄ±nÄ±n yüklü olduÄŸu kaydedildi.Öte yandan, KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan bir polis memuru da, polis eÅŸliÄŸinde getirildiÄŸi adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.Åžüphelinin, MuÄŸla'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

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