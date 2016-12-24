Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 24 AralÄ±k 2016

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n elindeki verilere gÃ¶re yurdun genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

KÄ±yÄ± kesimler ile Mardin çevrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Hakkari çevrelerinde yoÄŸun olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile sabah saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu ve BatÄ± Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke genelinde 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ile Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 5

Ä°stanbul: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 11

Bursa: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, akÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11

Samsun: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -3

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4