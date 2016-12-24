Ä°stanbul'un o ilÃ§eleri 26 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼ karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan ilÃ§elerinde 26 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 26 AralÄ±k Pazartesi günü, Beylikdüzü'nde, Adnan KahveciÌ‡ Mahallesi, Kafkas Caddesi, CebeciÌ‡ Caddesi, Erata Caddesi ve civarÄ±nda 09.00-19.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

AvcÄ±lar'da, AmbarlÄ± Mahallesi, Nadas Sokak, Åžahin Caddesi ve civarÄ± 08.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta, Süleymaniye Mahallesi, Ispartakule Caddesi, 770. Sokak, 771. Sokak, 772. Sokak, 773. Sokak, 769. Sokak, 762. Sokak, 768. Sokak, 767. Sokak ve civarÄ±na 08.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

Çatalca'da, Ä°nceÄŸiÌ‡z Mahallesi, Afacan ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Numan ÇÄ±kmazÄ± Sokak, AlacalÄ± Sokak, GaziÌ‡baba Sokak, ZariÌ‡f Sokak, HaniÌ‡ce Caddesi, MaziÌ‡ Sokak, Kabakça Mahallesi, Ataç ÇÄ±kmazÄ± Sokak, GünçiÌ‡çeÄŸiÌ‡ ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Ä°nciÌ‡ Sokak, KasÄ±mpatÄ± Sokak ve civarÄ±nda 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece'de, Türkoba Mahallesi, Açelya 4 Sokak, KaranfiÌ‡l 4 Sokak, KiÌ‡raz 2 Sokak, Lale 2 Sokak, MenekÅŸe 4 Sokak, Leylak Sokak, MiÌ‡moza 2 Sokak, MeÅŸe 3 Sokak, Manolya 4 Sokak ve civarÄ±nda 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Küçükçekmece'de, CumhuriÌ‡yet Mahallesi, Akkavak Sokak, AÅŸÄ±k Veysel Caddesi, ÇiÌ‡ÄŸdem Sokak, 1. KaranfiÌ‡l Sokak, KuÅŸkonmaz Sokak, 2. Lale Sokak, 1. Leylak Sokak, 1. MenekÅŸe Sokak, SakÄ±zaÄŸacÄ± Sokak, YeÅŸiÌ‡lçam Sokak, YÄ±ldÄ±z Caddesi ve civarÄ±na 09.00-13.00, YeniÌ‡ Mahalle Mahallesi, Ara-1 Sokak, Ara-2 Sokak, Düz Sokak, Küme Sokak, 1. Sel Sokak, Temel Sokak ve civarÄ±na 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

GaziosmanpaÅŸa'da, Karadeniz Mahallesi, 1160. Sokak, 1168/1. Sokak, 1168/2. Sokak, 1171. Sokak, 1170. Sokak, Mehmet Akif Caddesi, 1168. Sokak, 1157. Sokak, 1159. Sokak, 1162. Sokak ve civarÄ±nda 09.00-18.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

SarÄ±yer'de, Ferahevler Mahallesi, Petunya Sokak, ÇamlÄ±k Caddesi, Çanta ÇiÌ‡çeÄŸiÌ‡ Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00, Ä°stiÌ‡nye Mahallesi, SarÄ±yer Caddesi, PoliÌ‡gon Mahallesi, Lara Sokak ve civarÄ± 09.00-13.30, Ferahevler Mahallesi, ZeytiÌ‡n Sokak, Tunca Sokak, Yumak Sokak, Önceler Sokak ve civarÄ± 13.00-16.30 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Eyüp'te, Topçular Mahallesi, Rami KÄ±ÅŸla Caddesi, Uzakçiftlik Sokak, Çiftçi Ali Sokak ve civarÄ±nda 09.00-12.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Bahçelievler'de, Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 3. Sokak, Åženlik Sokak, Bizim Sokak, Çelik Hançer Caddesi, YiÄŸit 2 Sokak, Urban Sokak, Meltem Caddesi, Mesire Sokak, ArÄ±kan Sokak, YeÅŸilada Sokak, Cesur Sokak, Sevil Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi, Eski Edirne AsfaltÄ± Caddesi, 2451. Sokak, Atatürk BulvarÄ±, 2452. Sokak ve civarÄ±nda 09.00-18.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

BaÄŸcÄ±lar'da, 100. YÄ±l Mahallesi, 87. Sokak, 87/1. Sokak, 99. Sokak, 99/1. Sokak, 99/2. Sokak, 99/3. Sokak, Fetih Caddesi, 93. Sokak, 97. Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

Zeytinburnu'nda, Maltepe Mahallesi, DavutpaÅŸa Çifte Havuzlar Sokak, Askeri FÄ±rÄ±n Sokak ve civarÄ±nda 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

AyrÄ±ca, 25 AralÄ±k Pazar günü, BeyliÌ‡kdüzü'nde OSB Mahallesi ve civarÄ± 22.00-08.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.