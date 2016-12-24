SuikastÃ§Ä± polisin akrabalarÄ± konuÅŸtu

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlovâ€™a yÃ¶nelik suikastÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸâ€™Ä±n ailesi, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini kabul etmedi

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikasttan sonra gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p 2 gün sorgulandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan saldÄ±rgan Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n babasÄ± Esrafil ve annesi Hamidiye AltÄ±ntaÅŸ, AydÄ±n Söke'den ayrÄ±lÄ±p bir akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n dayÄ±sÄ± Hasan Furuncu, kimse ile görüÅŸmeyen ve telefonlara çÄ±kmayan anne ve babanÄ±n cenazeyi istemediÄŸini söyledi.

Furuncu, "Anne, ‘Benim, baÅŸÄ±mÄ± öne eÄŸdiren, düÅŸmanlÄ±k yapan bir oÄŸlum yok. Cenazeyi Söke'ye de getirmeyin, kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gömün' diyor. Hiçbir anne vatan haini doÄŸurmaz, sonradan vatan haini olur. Aile olarak FETÖ'ye karÅŸÄ±yÄ±z" dedi.

‘CÄ°ÄžERLERÄ° YANSIN'

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan dayÄ± Furuncu, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n anne ve babasÄ±nÄ±n sözlerini ÅŸöyle aktardÄ±: "Biz devletimizi ve milletimizi seven insanlarÄ±z. OÄŸlumuzun bir terör örgütüyle baÄŸlantÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorduk. BüyüttüÄŸümüz oÄŸlumuzun böyle biri olacaÄŸÄ±nÄ± bilemezdik. FETÖ ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu bilsek ihbar ederdik. Hem vatanÄ±mÄ±zÄ± hem oÄŸlumuzu kurtarÄ±rdÄ±k. Onu bu hale getirenlerin ciÄŸerleri yansÄ±n."

‘ARAPÇA BÄ°LMEZDÄ°'

Hasan Furuncu, olay sonrasÄ± görüntüleri izlediÄŸini ve ÅŸok geçirdiÄŸini de ifade etti. Furuncu, "Ä°zlerken ‘Bu Mert olamaz' dedim. O kadar profesyonelleÅŸtirilmiÅŸ. O konuÅŸmayÄ± okumak için bile günlerce çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 5 vakit namaz kÄ±lan biriydi ama Arapça bilmiyordu. Arapça konuÅŸmak için dahi çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Hiç takÄ±m elbise giymezdi" diye konuÅŸtu.

3 ay önce KuÅŸadasÄ±'na gelen yeÄŸeninin siyasi konularla ilgili hiç konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren dayÄ±, "Evde FETÖ'nün kesinlikle adÄ± geçmezdi. Biz siyasi düÅŸüncemizi söylerken, hiç yorum yapmÄ±yordu. Demek ki çok iyi gizlemiÅŸler ve beynini yÄ±kamÄ±ÅŸlar" yorumunu yaptÄ±. Furuncu, "Sakin ve içine kapalÄ± biriydi. Ä°ddia edildiÄŸi gibi kesinlikle Körfez Dershanesi'ne gitmedi ve burs almadÄ±. Terör örgütleri, polis okulunda beynini yÄ±kamÄ±ÅŸ. Devlet oradaki yapÄ±lanmayÄ± çözerse, Mert'in arkasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±lar da ortaya çÄ±kar" ifadesini kullanarak her zaman devletin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

‘CANLI ELE GEÇÄ°RÄ°LSE KONUÅžTURULURDU'

Hasan Furuncu, yeÄŸeninin ölü olarak ele geçirilmesiyle ilgili olarak da "Ben bu iÅŸin uzmanÄ± deÄŸilim. KeÅŸke yaralÄ± ele geçirilseydi, konuÅŸturulup arkasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±lar, onu kullananlar ortaya çÄ±karÄ±lsaydÄ±. Bana anlatÄ±lanlara göre, kendini öldürtmek için elinden geleni yapmÄ±ÅŸ" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DayÄ± Hasan Furuncu, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÖ/PDY baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle kapatÄ±lan Özel Ata Ortaokulu'nda müdürlük yapmasÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± söyledi: "FETÖ'ye ait olduÄŸu için kapatÄ±lan bir okulda 1 yÄ±l müdürlük yaptÄ±ÄŸÄ±m için beni gözaltÄ±na alÄ±p bÄ±raktÄ±lar. Örgütle baÄŸlantÄ±m hiç olmadÄ±, ben sadece okul müdürlüÄŸü yaptÄ±m. Milliyetçi biriyim ve herkes benim FETÖ düÅŸmanÄ± olduÄŸumu bilir."