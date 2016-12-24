AK Partili baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz Bulut Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AK Parti Ã‡ankaya Ä°lÃ§e BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz Bulut silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Bulut hayatÄ±nÄ± kaybetti

AK Partili baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz Bulut silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeÄŸeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kavga ettiÄŸini öÄŸrenen AK Parti Çankaya Ä°lçe BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz Bulut (35), yeÄŸenini kurtarmak için olay yerine gitti. UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile bir süre tartÄ±ÅŸan Bulut, yeÄŸeni ile birlikte evine döndüÄŸü sÄ±rada, araçla takip eden 4 kiÅŸinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören saldÄ±rganlar gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak izlerini kaybettirdi.

YÄ±lmaz Bulut’un yeÄŸeni olayÄ± polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±yÄ± tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Bulut, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°hbar üzerine saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere gelen Olay Yeri Ä°nceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladÄ±. Polis ekipleri, zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± için soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.