Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/12/2016 12:32

FETÃ–'ye yÃ¶nelik dev operasyon Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul merkezli 10 ilde operasyon dÃ¼zenlendi

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmalarÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanan ÅŸüphelilerin verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için 10 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÖ soruÅŸturmalarÄ±ndan tutuklu rütbeli askerlerin "etkin piÅŸmanlÄ±k" sonucu verdiÄŸi bilgiler sonucu aktif görevde bulunan 14'ü rütbeli asker ve 6'sÄ± sözde abi 20 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 13 ÅŸüpheliyi yakaladÄ±.Ä°stanbul, Bursa, DiyarbakÄ±r, Ankara, Gaziantep, IÄŸdÄ±r, MuÄŸla, Antalya, Edirne ve ÅžÄ±rnak'ta eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenleyen polis ekipleri, gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin adreslerinde de aramalar yaptÄ±.Ekipler, 7 ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

sosyal medya

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

trafik kazasÄ±

ÅžofÃ¶rÃ¼n acÄ± sonu otomobiliyle denize uÃ§tu

MuÄŸla Fethiye'de meydana gelen olayda otomobil denize uÃ§tu. Olay sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti