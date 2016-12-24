FETÃ–'ye yÃ¶nelik dev operasyon Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul merkezli 10 ilde operasyon dÃ¼zenlendi

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmalarÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanan ÅŸüphelilerin verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için 10 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÖ soruÅŸturmalarÄ±ndan tutuklu rütbeli askerlerin "etkin piÅŸmanlÄ±k" sonucu verdiÄŸi bilgiler sonucu aktif görevde bulunan 14'ü rütbeli asker ve 6'sÄ± sözde abi 20 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 13 ÅŸüpheliyi yakaladÄ±.Ä°stanbul, Bursa, DiyarbakÄ±r, Ankara, Gaziantep, IÄŸdÄ±r, MuÄŸla, Antalya, Edirne ve ÅžÄ±rnak'ta eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenleyen polis ekipleri, gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin adreslerinde de aramalar yaptÄ±.Ekipler, 7 ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.