3 bin araÃ§ terÃ¶r olaylarÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

Son dÃ¶nemlerde artarak devam eden terÃ¶r olaylarÄ± Antalya'da 3 bin araÃ§lÄ±k konvoyla protesto edildi

Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarÄ±na tepki için yaklaÅŸÄ±k 3 bin araçla konvoy yaptÄ±.Kepez ilçesindeki Antalya Åžoförler ve Otomobilciler OdasÄ± önünde toplanan taksici ve servisçiler araçlarÄ±nÄ± bayraklarla donattÄ±. Daha sonra yola çÄ±kan sürücüler korna çalarak KonyaaltÄ± Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terör protestosunu baÅŸlangÄ±ç noktasÄ±nda tamamladÄ±.

Antalya Servisçiler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman Åžahin, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye üzerinde terör oyunlarÄ± oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizim baÅŸka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayÄ±z." dedi.

Antalya Åžoförler ve Otomobilciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Alkan ise her zaman devletin, milletin ve ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Türkiye'de son dönemde artan terör olaylarÄ±nÄ± kÄ±nama adÄ±na konvoy düzenlediklerini ifade eden Alkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Antalya'daki 3 bin 750 taksicimiz, bin 600'e yakÄ±n servisçimiz terörü lanetliyor. YaklaÅŸÄ±k 3 bin araçla terörü kÄ±nama konvoyu yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehitler olmaz, analar aÄŸlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez. Gidebilecek ikinci bir vatanÄ±mÄ±z yok. Türkiye'den baÅŸka hiç bir yerde yapamayÄ±z. Onun için bu ülke bizimse hepimize sorumluluk düÅŸtüÄŸü inancÄ±ndayÄ±z. Bu inanç, bilinç ve düÅŸünceyle bu konvoyu düzenledik. KatÄ±lan herkese teÅŸekkür ediyoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehit haberi duymayÄ±z."

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± AdlÄ±han Dere de ülkede son günlerde yaÅŸanan terör olaylarÄ±nÄ± lanetlemek için konvoy düzenlediklerini esnaf ve sanatkarlarÄ±n her zaman devletin yanÄ±nda olduÄŸunu söyledi.