Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/12/2016 12:37

Dikkat o gÃ¼n Ä°stanbul'da 20 saat boyunca sular kesik olacak

su kesintisi

Ä°stanbul'daki bazÄ± alanlarda 27-28 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda su kesintisi yaÅŸanacak

Ä°SKÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “KadÄ±köy KurbaÄŸalÄ±dere IslahÄ± kapsamÄ±nda Åžefikbey Köprüsü yenileme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle yeri deÄŸiÅŸtirilen isale hattÄ± mevcut hatlara baÄŸlanarak iyileÅŸtirme ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Söz konusu çalÄ±ÅŸma sebebiyle; 27 AralÄ±k 2016 SalÄ± günü 10.00 ila 28 AralÄ±k 2016 ÇarÅŸamba günü 06.00 saatleri arasÄ±nda 20 saat süreyle aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

KadÄ±köy Ä°lçesi: Feneryolu, OsmanaÄŸa, CaferaÄŸa, RasimpaÅŸa, ZühtüpaÅŸa, HasanpaÅŸa, KoÅŸuyolu, EÄŸitim, DumlupÄ±nar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamÄ± ile AcÄ±badem Mahallesi'nin bir kÄ±smÄ±.”

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

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Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

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