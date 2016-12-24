Dikkat o gÃ¼n Ä°stanbul'da 20 saat boyunca sular kesik olacak

Ä°stanbul'daki bazÄ± alanlarda 27-28 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda su kesintisi yaÅŸanacak

Ä°SKÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “KadÄ±köy KurbaÄŸalÄ±dere IslahÄ± kapsamÄ±nda Åžefikbey Köprüsü yenileme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle yeri deÄŸiÅŸtirilen isale hattÄ± mevcut hatlara baÄŸlanarak iyileÅŸtirme ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Söz konusu çalÄ±ÅŸma sebebiyle; 27 AralÄ±k 2016 SalÄ± günü 10.00 ila 28 AralÄ±k 2016 ÇarÅŸamba günü 06.00 saatleri arasÄ±nda 20 saat süreyle aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

KadÄ±köy Ä°lçesi: Feneryolu, OsmanaÄŸa, CaferaÄŸa, RasimpaÅŸa, ZühtüpaÅŸa, HasanpaÅŸa, KoÅŸuyolu, EÄŸitim, DumlupÄ±nar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamÄ± ile AcÄ±badem Mahallesi'nin bir kÄ±smÄ±.”