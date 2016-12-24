MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sevgilisi gÃ¶zaltÄ±nda

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov'a yÃ¶nelik suikastÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sevgilisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Türkiye'ye gelen 1 savcÄ±, 1 emniyet amiri, 2 istihbaratçÄ± polis, 1 psikolog ve 1 tercümandan oluÅŸan 6 kiÅŸilik özel Rus ekibi, Rusya BüyükelçiliÄŸi'nde "köstebek" avÄ±na çÄ±ktÄ±. Elçilikte tüm personelin sÄ±rayla sorgulandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Rus heyet, bu sorgulardan çÄ±kacak bulgularÄ± Ankara BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sunacak.

Hürriyet'ten Mesut Hasan BENLÄ°'nin haberine göre; Karlov suikastÄ± soruÅŸturmasÄ±nda savcÄ±lÄ±k ve emniyet, terörist polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±, suikastÄ±n talimatÄ±nÄ± kimden aldÄ±ÄŸÄ± ve Karlov'un sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na korumasÄ±z gideceÄŸini nasÄ±l öÄŸrendiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor. Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 4 haneli olduÄŸu tespit edilen telefonun ÅŸifresi çözülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ÅŸifresindeki 4 haneden birni ‘harf' harf olarak belirlediÄŸini, bunun da ÅŸifrenin çözülmesinin güçleÅŸtirdiÄŸini bildirdi. SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, ÅŸifrenin çözülmesi konusunda yazÄ±lÄ±m firmasÄ±yla temas kurularak yardÄ±m talep edileceÄŸini belirtiler.

5 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K RUS HEYETÄ°

Büyükelçi Karlov'a yönelik soruÅŸturmada Rusya'dan gelen 5 kiÅŸilik heyetinde etkin görev aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Rusya'dan gelen heyetin içinde 1 savcÄ±, 1'i emniyet amiri 2 polis, 1 psikolog ve 1 tercümanÄ±n bulunduÄŸu belirtildi. Yetkililer, Rusya BüyükelçiliÄŸindeki görevli personelin ifade iÅŸleminin Rus heyetinde yer alan kiÅŸilerce alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, ifadelerin daha sonra Türk makamlarÄ±yla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. Rusya heyetinin içinde görev yapan polis amirinin Moskova metrosundaki patlamada da görev aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SEVGÄ°LÄ°SÄ° GÖZALTINDA

SaldÄ±rganÄ±n HTS (telefon trafiÄŸi) kayÄ±tlarÄ±ndan en çok görüÅŸtüÄŸü kiÅŸiler listesine yönelik incelemede bir kadÄ±n da tespit edildi. Tespit edilen kiÅŸinin KÄ±rÄ±kkale'de olduÄŸu belirlendi. Bu kadÄ±nÄ±n, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sevgilisi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n son dönemde sÄ±k sÄ±k görüÅŸtüÄŸü kÄ±z arkadaÅŸÄ± sorguya alÄ±ndÄ±. Sorguda, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±, görüÅŸtüÄŸü kiÅŸiler, saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda kendisiyle herhangi bir ÅŸeyler paylaÅŸÄ±p paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve ideolojisine yönelik sorularÄ±n yöneltildiÄŸi bildirildi.