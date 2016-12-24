Siirt'te yÄ±kÄ±m sÄ±rasÄ±nda faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Siirt eski otogar yÄ±kÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi. GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Siirt eski otogar yÄ±kÄ±mÄ± esnasÄ±nda meydana gelen göçükte kalan bir iÅŸçi yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ± olarak çÄ±karÄ±ldÄ±.Edinilen bilgiye göre, göçük, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan eski otogarda meydana geldi. Eski otogar yÄ±kÄ±mÄ± esnasÄ±nda meydana gelen göçükte belediye iÅŸçisi olan Mehmet Åžirin Altay, enkaz altÄ±nda kaldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n desteÄŸi ile göçük altÄ±ndan yaralÄ± olarak çÄ±karÄ±lan belediye iÅŸçisi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Siirt Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°ÅŸçinin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, göçüÄŸün meydana geldiÄŸi bölgede enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.