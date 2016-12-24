Feci yangÄ±nda 2 Ã§ocuk can verdi

KÃ¼tahya'da sebebi henÃ¼z belli olmayan nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±nda 2 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kütahya'da 2 katlÄ± bir evde çÄ±kan yangÄ±nda 2 çocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÇocuklarÄ±n cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±lÄ±rken, olay yerinde soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Ä°ddiaya göre, Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta bir evde, 2 çocuÄŸun yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada henüz belirlenemeyen sebeple yangÄ±n çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±n, çevrede bulunan iki eve daha sÄ±çradÄ±. Mahallelinin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±na müdahale ederek uzun uÄŸraÅŸlar neticesinde kontrol altÄ±na aldÄ±. YangÄ±nÄ±n söndürülmesinin ardÄ±ndan Berkay Yenilmez (3) ve Berat Yenilmez'in (6) cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Murat ve Döndü Yenilmez çiftinin, 2 katlÄ± evlerinden sabah saatlerinde iÅŸlerine gitmek üzere ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Olay yerinde soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, çocuklarÄ±n cesetlerinin savcÄ±nÄ±n yapacaÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan otopsi için hastaneye kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. YangÄ±nÄ±n kesin çÄ±kÄ±ÅŸ sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.