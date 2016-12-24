ÅžofÃ¶rÃ¼n acÄ± sonu otomobiliyle denize uÃ§tu

MuÄŸla Fethiye'de meydana gelen olayda otomobil denize uÃ§tu. Olay sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilçesinde otomobilin denize uçmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi öldü, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Edinilen bilgiye göre, olay, Akarca Mahallesi 821 Sokak ile Cahit Gündüz Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. YÄ±lmaz Akgün (32) sevk ve idaresindeki 09 CBV 25 PlakalÄ± otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 40 metre sürüklenerek denize uçtu.

Deniz üstünde otomobili gören vatandaÅŸlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri denizde bulunan otomobilde iki kiÅŸinin daha olduÄŸunu tespit etmesi üzerine MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Fethiye Grup AmirliÄŸi ekiplerinden yardÄ±m istedi.

KÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 4 metre açÄ±kta ters dönüÅŸ halde bulunan otomobilde yolcu olarak bulunan Edanur YÄ±lmaz (17) ve Yunus Emre Ayhan (17) kendi imkanlarÄ±yla çÄ±karken, otomobilden çÄ±kamayan sürücü YÄ±lmaz Akgün ile TuÄŸçe Özay (17) ise MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Fethiye Grup AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan güçlükle kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Sürücü YÄ±lmaz Akgün aÄŸÄ±r yaralÄ± Fethiye Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz'a yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± TuÄŸçe Özay'Ä±n ise hayati tehlikesi bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Kaza ile ilgili soruÅŸturmayÄ± Fethiye Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Fethiye Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri çok yönlü araÅŸtÄ±rÄ±yor.