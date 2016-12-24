Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan sosyal medya üzerinden, halkÄ± kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandasÄ± yapan, terör örgütü ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüÄŸüne, toplumun can güvenliÄŸine kasteden bin 656 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Emniyet Genel MüdürlüÄŸünce sosyal medya üzerinden halkÄ± kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandasÄ± yapan, terör örgütü ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret, devletin bölünmez bütünlüÄŸüne, toplumun can güvenliÄŸine kasteden kiÅŸiler hakkÄ±nda çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Son 6 ayda 3 bin 710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±

Bu kapsamda son 6 ayda, söz konusu suçlarÄ± iÅŸlediÄŸi tespit edilen 3 bin 710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Bu ÅŸüphelilerden bin 656'sÄ± tutuklanÄ±rken, bin 203'ü adli kontrol ÅŸartÄ±yla 767'si emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 84 ÅŸüphelinin ise emniyetteki iÅŸlemlerine devam edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±k kimlikleri tespit edilen ve Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±na intikal ettirilen 10 bin kiÅŸi hakkÄ±nda da soruÅŸturma ve adli sürecin halen sürdüÄŸü kaydedildi.

Her alanda olduÄŸu gibi sosyal medyada da terörle mücadelenin kararlÄ±lÄ±kla sürdürüldüÄŸü, suç ve suçlularla mücadele birimlerinin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanÄ± sÄ±ra Twitter, Facebook, YouTube baÅŸta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararasÄ± servis saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±, kurum ve kuruluÅŸlar ile yürütülen iÅŸ birliklerinin de en üst seviyeye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.