Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/12/2016 13:08

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

sosyal medya

Sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

 Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan sosyal medya üzerinden, halkÄ± kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandasÄ± yapan, terör örgütü ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüÄŸüne, toplumun can güvenliÄŸine kasteden bin 656 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Emniyet Genel MüdürlüÄŸünce sosyal medya üzerinden halkÄ± kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandasÄ± yapan, terör örgütü ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret, devletin bölünmez bütünlüÄŸüne, toplumun can güvenliÄŸine kasteden kiÅŸiler hakkÄ±nda çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Son 6 ayda 3 bin 710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±

Bu kapsamda son 6 ayda, söz konusu suçlarÄ± iÅŸlediÄŸi tespit edilen 3 bin 710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Bu ÅŸüphelilerden bin 656'sÄ± tutuklanÄ±rken, bin 203'ü adli kontrol ÅŸartÄ±yla 767'si emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 84 ÅŸüphelinin ise emniyetteki iÅŸlemlerine devam edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±k kimlikleri tespit edilen ve Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±na intikal ettirilen 10 bin kiÅŸi hakkÄ±nda da soruÅŸturma ve adli sürecin halen sürdüÄŸü kaydedildi.

Her alanda olduÄŸu gibi sosyal medyada da terörle mücadelenin kararlÄ±lÄ±kla sürdürüldüÄŸü, suç ve suçlularla mücadele birimlerinin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanÄ± sÄ±ra Twitter, Facebook, YouTube baÅŸta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararasÄ± servis saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±, kurum ve kuruluÅŸlar ile yürütülen iÅŸ birliklerinin de en üst seviyeye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

trafik kazasÄ±

ÅžofÃ¶rÃ¼n acÄ± sonu otomobiliyle denize uÃ§tu

MuÄŸla Fethiye'de meydana gelen olayda otomobil denize uÃ§tu. Olay sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

yangÄ±n haberleri

Feci yangÄ±nda 2 Ã§ocuk can verdi

KÃ¼tahya'da sebebi henÃ¼z belli olmayan nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±nda 2 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti