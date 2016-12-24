Barzani PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaÄŸÄ±z dedi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Sincar halkÄ± endiÅŸeli Ã§Ã¼nkÃ¼ geri dÃ¶ndÃ¼klerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir Ã§atÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nÄ±n Sincar bölgesinden çÄ±kmamasÄ± halinde güç kullanacaklarÄ±nÄ± söyledi. Barzani, PKK'nÄ±n çÄ±kmamasÄ± halinde "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalÄ±rÄ±z." dedi.

"SÄ°NCAR'IN YENÄ°DEN Ä°NÅžA EDÄ°LMEMESÄ°NÄ°N SEBEBÄ° PKK"

Terör örgütü PKK'nÄ±n Sincar bölgesinden çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BaÅŸbakan Barzani, "PKK'nÄ±n Sincar (Åžengal)'daki varlÄ±ÄŸÄ± bölgede istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa sebep oluyor. Sincar'Ä±n yeniden inÅŸa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nÄ±n oradaki varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"PKK ÇIKMAZSA VURURUZ"

Al Monitor'a konuÅŸan Barzani, "Sincar halkÄ± geleceÄŸinden emin deÄŸil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Sincar halkÄ± endiÅŸeli çünkü geri döndüklerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir çatÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar. PKK'nÄ±n ÅŸunu anlamasÄ± lazÄ±m; halkÄ±n yararÄ± için bölgeden çÄ±kmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu."EÄŸer PKK Sincar'da kalma Ä±srarÄ±na devam ederse güç kullanÄ±rÄ±z imasÄ±nda mÄ± bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

BAÄžDAT TERÖR ÖRGÜTÜNE MAAÅž VERÄ°YOR

"Bölgede sadece PKK deÄŸil, BaÄŸdat ve baÅŸka aktörler de var. Kürdistan Bölgesi ve Türkiye'ye karÅŸÄ± PKK ve YBÅž koz olarak kullanÄ±lÄ±yor. En son ABD'nin baskÄ±sÄ± üzerine BaÄŸdat YBÅž'ye verdiÄŸi maaÅŸlarÄ± kesmiÅŸti. Bu durumu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Neçirvan Barzani ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:"Biz BaÄŸdat ile devamlÄ± görüÅŸme halindeyiz. Bu güne kadar onlar PKK'nÄ±n Sincar'dan çekilmesi için herhangi ciddi bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ben ÅŸahsen YBÅž maaÅŸlarÄ±nÄ±n da kesilip kesildiÄŸine dair kesin birÅŸey söyleyemem. Kimin elinde koz olursa olsun bu durum ne Ankara'nÄ±n ne BaÄŸdat'Ä±n ne de Kürdistan Bölgesi'nin çÄ±karÄ±na deÄŸil." dedi.