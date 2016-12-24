Memurlara tayin mÃ¼jdesi

MemurlarÄ±n SSKâ€™lÄ± ya da kendi iÅŸini yapan eÅŸinin bulunduÄŸu ÅŸehre tayin haklarÄ± iÃ§in detaylar....

Devlet memurlarÄ± için en büyük problemlerden birisi tayin olduklarÄ±nda ailelerinden ayrÄ±lÄ±yor olmalarÄ±. Ancak sistemimizde 'eÅŸ durumunda tayin' imkânÄ± bulunuyor. Üstelik memurun eÅŸinin mutlaka memur olmasÄ± da gerekmiyor. SSK'lÄ± (4A) olarak çalÄ±ÅŸan ya da kendi iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ± için BaÄŸ-Kur'lu eÅŸi olan memurlar eÅŸlerinin bulunduÄŸu ÅŸehre tayin isteyebiliyor.Daha önce son 3 yÄ±lda 'kesintisiz' sigortalÄ± çalÄ±ÅŸma gerekirken bu ÅŸart esnetildi. Yeni deÄŸiÅŸikliÄŸe göre artÄ±k son iki yÄ±lda 360 gün (1 yÄ±l) sigorta primi yatÄ±rmÄ±ÅŸ ve halen çalÄ±ÅŸmakta olmak tayin için yeterli sayÄ±lÄ±yor. Bu sigorta priminin bir kÄ±smÄ± SSK bir kÄ±smÄ± BaÄŸ-Kur da olabiliyor. Bu arada tayin istenen yerde o kurumun bir biriminin olmasÄ± gerekiyor. Yine 'çakÄ±lÄ± kadro' ile çalÄ±ÅŸan memurlarÄ±n tayinleri de gerçekleÅŸemiyor.

HER Ä°KÄ°SÄ° DE MEMURSA...

EÅŸlerin her ikisi de memursa ve aynÄ± kurumda çalÄ±ÅŸÄ±yorlarsa çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurumun hangi yerde daha çok hizmet ihtiyacÄ± varsa buraya tayin yapÄ±lÄ±yor. Kurumlar farklÄ± olduÄŸunda ise her iki kurumun koordinasyonu saÄŸlanÄ±yor ve eÅŸler buluÅŸturuluyor.

SaÄŸlÄ±kta stratejik personel durumu var

EÅŸ durumundan tayinde bazÄ± istisnalar bulunuyor. Bunlardan birisi de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda. Son yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik ile 'stratejik personel' tanÄ±mÄ± yeniden yapÄ±larak kapsamÄ± geniÅŸletildi. Buna göre, doktorlarla birlikte artÄ±k uzman hekim, diÅŸ hekimleri ve eczacÄ±lar da eÅŸ durumundan tayin talebinde bulunamayacak. DiÄŸer saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nda ise 30 Eylül 2016 tarihli yönetmeliÄŸe göre eÅŸlerinin son 4 yÄ±l içinde 720 gün (2 yÄ±l) sigortalÄ± olmasÄ± isteniyor.