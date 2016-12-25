FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan askerlerin sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kara, hava ve deniz kuvvetlerinde farklÄ± rÃ¼tbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde Ä°stanbul 11. Sulh Ceza HakimliÄŸince, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde farklÄ± rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Karar doÄŸrultusunda ÅŸüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü koordinesinde 58 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.

317'SÄ° GÖZALTINDA

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine, kaçakçÄ±lÄ±k, mali suçlar, organize ve asayiÅŸ ÅŸube müdürlüklerine baÄŸlÄ± ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 530 askerden 317'si gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

179 ÅžÜPHELÄ° ASKER ARANIYOR

Operasyon çerçevesinde, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± bulunanlardan Kocaeli'de 1, Çorum'da 1, Erzurum'da 3, KahramanmaraÅŸ'ta 3, Gaziantep'te 7, Ä°zmir'de ise 15 ÅŸüphelinin FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklu olduÄŸu tespit edildi. AyrÄ±ca 4 ÅŸüphelinin de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi. Ekiplerin diÄŸer 179 ÅŸüpheli askeri arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, yeni deliller doÄŸrultusunda gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi ve yeni adreslere operasyonlarÄ±n düzenlenebileceÄŸi öÄŸrenildi.Operasyon kapsamÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, gözaltÄ±na alÄ±nan ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± ÅŸüpheli askerlerden bazÄ±larÄ±nda 1 dolar bulunduÄŸu da kaydedildi. Bu arada, zanlÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n ise FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.