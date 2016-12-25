Yaz saati uygulamasÄ± iptali iÃ§in 110 bin imza toplandÄ±

Yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n devam etmesiyle birlikte iÅŸe giden ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± okula gÃ¶nderen kiÅŸiler havanÄ±n karanlÄ±k olmasÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor. Bu uygulamanÄ±n son bulmasÄ± iÃ§in change.org arayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla elektronik imza kampanyasÄ±na 110 bin kiÅŸi de destek verdi.

Bakanlar kurulu kararÄ± ile Avrupa ülkelerinin aksine 29 Ekim'i 30 Ekim'e baÄŸlayan gece saatlerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±. Türkiye'de yaz saatinin devam etmesi sonucu özellikle BatÄ± illerinde yaÅŸayanlar iÅŸe gün aÄŸarmadan iÅŸe gitmek zorunda kalmaktan yakÄ±ndÄ±.Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±mda önemli merkezlerden biri olan AvcÄ±lar, Zincirlikuyu Metrobüs Ä°stasyonlarÄ±'nda gün aÄŸarmadan büyük kalabalÄ±k görülüyor. Ä°stanbul'da halen sabah ezanÄ± saat 07.20'de okunurken uzak semtlerdeki iÅŸlerine gitmek zorunda kalanlar bundan AvcÄ±lar'da metrobüse binip iÅŸlerine gidebilmek için 1.5-2 saat öncesinden uyanmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±lar.

Ä°MZA KAMPANYASINDA 110 BÄ°N Ä°MZA TOPLANDI

Ä°nternetteki sosyal kampanyalarÄ±n düzenlendiÄŸi 'change.org' sitesinde yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenler imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Kampanyada kÄ±sa sürede 110 bin imzaya yaklaÅŸÄ±lÄ±rken, zaman diliminin Türkiye'de dünya saatinden 3 saat ileride olmasÄ± nedeniyle sorunlar ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

FÄ°ZÄ°KSEL VE RUHSAL SAÄžLIK BOZUKLUKLARI

Ä°mza metninde ÅŸöyle denildi:*Türk halkÄ± olarak daha az gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birtakÄ±m fiziksel (D vitamini eksikliÄŸi neticesinde kemik geliÅŸimi ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi) ve ruhsal (depresyon, anksiyete, mutsuzluk, verimsizlik) saÄŸlÄ±k bozukluklarÄ±Daha az gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± global teknolojinin gözdesi olan güneÅŸ enerjisi sistemlerinden faydalanamama

DÜNYA Ä°LE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M PROBLEMÄ°

GloballeÅŸen ekonomide uluslararasÄ± ekonomik faaliyetlerde bulunan ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n dünyanÄ±n ticaret, sanayi, bilim, ekonomi ve daha birçok alanda önde gelen ülkeleriyle yaÅŸadÄ±klarÄ± iletiÅŸim problemi

*Türkiye'nin belirtilen aynÄ± ülkelerle rekabet içerisinde olmasÄ± gerekirken bu rekabette iletiÅŸim ve iÅŸ faaliyetlerinin aksamasÄ± ve verimsizleÅŸmesi sebebiyle geride kalmasÄ± gibi daha detaylÄ± araÅŸtÄ±rmalarla verilerle kanÄ±tlanabilecek olan gibi problemlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu sebeple çok geç olmadan gerekli araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve bu uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan daha fazla faydalanabildiÄŸimiz önceki uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz."

TASARRUF DEÄžÄ°L Ä°SRAF

'Enerji tasarrufu' amacÄ±yla sürdürülen yaz saati uygulamasÄ±na devam edilmesine karÅŸÄ±lÄ±k Türkiye Elektrik Ä°letim A.Åž. (TEÄ°AÅž) verileri kasÄ±m ayÄ±ndaki elektrik tüketiminin geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 6.5 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu.