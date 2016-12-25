Adana'da Whatsaap Ã¼zerinden kurulan fuhuÅŸ hattÄ±na polis baskÄ±nÄ±

Whatsaap'tan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶sterdikleri kadÄ±nlara mÃ¼ÅŸteri bulan fuhuÅŸ Ã§etesine Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri suÃ§Ã¼stÃ¼ yaptÄ±.

Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 1'i kadÄ±n 4 kiÅŸinin anlÄ±k mesajlaÅŸma programÄ± Whatsapp'tan fotoÄŸrafÄ±nÄ± gösterdikleri kadÄ±nlar ile müÅŸterilerine fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Adana Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Ahlak Büro AmirliÄŸi ekipleri, Eyüp Ö., Aytekin B., Hasan S. ve Suriye uyruklu YÄ±ldÄ±z K.'nin "fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k, yer temin ve fuhÅŸa teÅŸvik ettiÄŸi" bilgisine ulaÅŸtÄ±. Bu bilgi doÄŸrultusunda savcÄ±lÄ±ktan zanlÄ±larÄ± takip için izin alan polis, zanlÄ±larÄ±n bir telefon numarasÄ± üzerinden müÅŸterilerle görüÅŸtüÄŸünü belirledi.

POLÄ°S MÜÅžTERÄ° KILIÄžINA GÄ°RDÄ°

Polis, müÅŸteri kimliÄŸinde belirlenen telefon numarasÄ±nÄ± arayÄ±p kadÄ±n talebinde bulundu. Telefondaki ÅŸahÄ±s, kadÄ±n isteyen polise ellerinde çok kadÄ±n olduÄŸunu, fiyatlarÄ±n da kadÄ±nlara göre deÄŸiÅŸtiÄŸini söyleyerek, "Whatsapp'tan kadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± atayÄ±m siz beÄŸenin, ona göre haberleÅŸelim" dedi. GörüÅŸmeden sonra müÅŸteri kimliÄŸindeki polisin telefonuna Whatsapp'tan çok sayÄ±da kadÄ±nÄ±n cinsel içerikli fotoÄŸraflarÄ± geldi. Polis, kadÄ±nlardan birini seçtikten sonra verilen adrese gitti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, gittiÄŸi adreste 300 lira para ödediÄŸi ÅŸahsÄ± suçüstü yakaladÄ±. Polis, zanlÄ± ile maÄŸdur kadÄ±nÄ± emniyete getirerek sorguya aldÄ±. Polis, diÄŸer 1'i kadÄ±n 3 zanlÄ±yÄ± da yakalayarak emniyete getirdi. ZanlÄ±lar suçlamalarÄ± kabul etmedi. Ancak polis müÅŸteri kimliÄŸinde Hasan S.'yi aradÄ±ÄŸÄ±nda Hasan S.'nin de YÄ±ldÄ±z K.'yi aradÄ±ÄŸÄ±, YÄ±ldÄ±z K.'nÄ±n Eyüp Ö.'yü aradÄ±ÄŸÄ±, Eyüp Ö.'nün ise resmi nikahlÄ± eÅŸi Meltem Ö.'yü fuhuÅŸ yapmasÄ± için polise getirdiÄŸi, ayrÄ±ca Aytekin B.'nin Suriye uyruklu YÄ±ldÄ±z K.'ye fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Suriyeli kadÄ±nÄ±n da iki kadÄ±na zaman zaman fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. ZanlÄ±larÄ±n fuhÅŸu da otoyola çÄ±karak ya da otel odalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Ä°fadelerinde suçlamalarÄ± kabul etmeyen 4 zanlÄ±, sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Hasan S. ile Aytekin B. tutuklanÄ±rken, YÄ±ldÄ±z K. ev hapsi, Eyüp Ö. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.