Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/12/2016 14:11

Bakan Arslan Avrasya TÃ¼neli'nin depreme karÅŸÄ± ne kadar dayanÄ±klÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±


Asya ve Avrupa yakalarÄ±nÄ±, deniz tabanÄ±nÄ±n altÄ±ndan geÃ§en bir karayolu tÃ¼neli ile birbirine baÄŸlayan Avrasya TÃ¼neli'nin depreme maksimum oranda ne kadar dayanabileceÄŸi konusunda Bakan Ahmet Arslan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

GeçtiÄŸimiz günlerde trafiÄŸe açÄ±lan, iki kÄ±tanÄ±n en kÄ±sa yolu olan Avrasya Tüneli'inin depreme karÅŸÄ± olabilecek maksimum dayanÄ±klÄ±lÄ±kta üretildiÄŸi Bakan Ahmet Arslan açÄ±kladÄ±.

TOPLAMDA 14.6 KÄ°LOMETRELÄ°K BÄ°R GÜZERGAHI KAPSIYOR

Avrasya Tüneli hakkÄ±nda merak edilenleri açÄ±klayan Bakan Ahmet Arslan ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Avrasya Tüneli Projesi ya da Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Karayolu Tüp GeçiÅŸi Projesi, Asya ve Avrupa yakalarÄ±nÄ±, deniz tabanÄ±nÄ±n altÄ±ndan geçen bir karayolu tüneli ile birbirine baÄŸlÄ±yor. Ä°stanbul'da araç trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu KazlÄ±çeÅŸme-Göztepe hattÄ±nda hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhÄ± kapsÄ±yor.

DENÄ°ZÄ°N TABANINA ÖZEL BÄ°R TEKNOLOJÄ° Ä°LE YERLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanÄ± altÄ±na özel bir teknoloji ile inÅŸa edilen iki katlÄ± tünelden ve diÄŸer metotlarla inÅŸa edilen baÄŸlantÄ± tünellerinden oluÅŸurken, Avrupa ve Asya yakalarÄ±nda toplam 9,2 kilometrelik güzergâhta yol geniÅŸletme ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekleÅŸtirildi. Sarayburnu-KazlÄ±çeÅŸme ile Harem-Göztepe arasÄ±nda yer alan yaklaÅŸÄ±m yollarÄ± geniÅŸletilerek kavÅŸak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inÅŸa edildi.Avrasya Tüneli'nin temeli 26 Åžubat 2011 tarihinde atÄ±ldÄ± ve 20 AralÄ±k 2016 tarihinde düzenlenen bir törenle açÄ±ldÄ±."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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