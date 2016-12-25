FETÃ–'nÃ¼n itirafÃ§Ä± Ã¶ÄŸretmeni Ã¶rgÃ¼tteki evlilik sisteminin iÅŸleyiÅŸini anlattÄ±

FETÃ–'nÃ¼n kapatÄ±lan okullarÄ±ndan birinde Ã¶ÄŸretmenlik yapan itirafÃ§Ä±, flÃ¶rt ettiÄŸi eÅŸiyle nasÄ±l evlendiÄŸini anlattÄ±.

Edinilen bilgiye göre, AydÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÖ/PDY'ye yönelik soruÅŸturmalarÄ± devam ediyor.EÅŸiyle, öÄŸretmenliÄŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten itirafçÄ±, "EÅŸim o dönem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda öÄŸrenciydi. Cemaate katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde evlenemeyeceÄŸimizi bildiÄŸim için hissettirmeden semt ablasÄ±na kendisini kazanmalarÄ± için fÄ±rsat vermelerini, deyim yerindeyse semt ablasÄ±nÄ±n kapsama alanÄ±na girmesini istedim. Nitekim eÅŸimle ilgilenmeye baÅŸladÄ±lar. EÅŸim cemaat evlerine gidip geldi ancak onlarÄ±n yanÄ±nda kalmadÄ±." dedi.

"BEN BÄ°R ÅžAKÄ°RTLE EVLENMEK Ä°STÄ°YORUM"

EÅŸinin bir süre sonra CV'sini verdiÄŸi semt ablasÄ±na, "Ben bir ÅŸakirtle evlenmek istiyorum, yoksa babam benim hizmette kalmama izin vermez, okuldan bile alabilir" dediÄŸini kaydeden itirafçÄ± öÄŸretmen, bu kiÅŸinin de daha sonra durumu evlilikten sorumlu müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±na ilettiÄŸini vurguladÄ±.

"EÅžÄ°MLE ANLAÅžMALI BÖYLE BÄ°R YOL Ä°ZLEDÄ°K"

Daha sonra kendisinin söz konusu müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±na giderek evlenmek istediÄŸini söylediÄŸini belirten itirafçÄ±, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Bana (örgütün evlilik sorumlusu), evlenmek istediÄŸim kiÅŸilerin özelliklerini sordu. Ben de 'Siz ne derseniz o olur' dedim. Bir süre sonra bana 'öÄŸrenci olabilir mi' dedi. Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±, eÅŸimle önceden anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmeden onun CV'sini bana gösterdi, ben de fotoÄŸrafÄ±nÄ± görmeden kabul ettim. EÅŸimle bu ÅŸekilde evlendik. Çünkü eÅŸimle önceden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve flört ettiÄŸimizi bilseler evliliÄŸimize engel olabilirlerdi. Buna raÄŸmen evlenseydik okuldan da atabilirlerdi. Bu nedenle eÅŸimle anlaÅŸmalÄ± böyle bir yol izledik."Ä°tirafçÄ± öÄŸretmen, bu ÅŸekilde evliliÄŸi kabul ettiÄŸi için örgüt içerisinde itibarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.