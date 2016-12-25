Gazi Komando Uzman Ã‡avuÅŸ Osman Åžen El Bab operasyonunda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Komando Uzman Ã‡avuÅŸ Osman Åžen El, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, 16 ÅŸehit verdiÄŸimiz Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± anlattÄ±.

ArkadaÅŸlarÄ±na "kardeÅŸlerim" diye hitap eden Åžen, çatÄ±ÅŸma anÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r çocukluk hayali olan, kahramanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tüm dünyanÄ±n bildiÄŸi Türk ordusunda görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžen, baÅŸarÄ±larÄ± dilden dile dolaÅŸan bir ordunun neferi olduÄŸu için hep ÅŸükrettiÄŸini söyledi.Olay günü El-Bab'ta yoÄŸun çatÄ±ÅŸma bilgisi gelince takviye için bölgeye gittiklerini aktaran Åžen, "El Bab'Ä±n en kritik yeri olan Hastane Tepesi'nin DEAÅž'tan temizlenmesi isteniyordu. BurasÄ± her noktayÄ± gördüÄŸü için önemi çok büyüktü. Özel kuvvetler ve Kayseri komando birliÄŸi buraya yöneldi. Biz de geri planda emniyetini aldÄ±k. YoÄŸun çatÄ±ÅŸmaya girildi. Biraz kar, tipi ve sis vardÄ±. Türk askeri her zaman her yerde kendini gösterdiÄŸi gibi orada da gösterdi. Ä°lerlemeye devam ettik." diye konuÅŸtu.

"ÅžEHADET ÅžERBETÄ° Ä°ÇMEK HERKESE NASÄ°P OLMAZ"

Åžen, soÄŸuktan ve silah atÄ±ÅŸlarÄ±ndan korunmak için güvenlik tedbiri alarak kÄ±sa süreliÄŸine zÄ±rhlÄ± aracÄ±n içerisine girdiklerini, bir süre sonra saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle devam etti:"AtÄ±lan roketatarÄ±n delici ve Ä±sÄ± yayan mühimmatÄ± içinde bulunduÄŸumuz zÄ±rhlÄ± aracÄ±n önünden girip arkasÄ±ndan çÄ±ktÄ±. 10 kiÅŸinin olduÄŸu aracÄ±n içerisi bir anda karanlÄ±k ve duman oldu. Göz gözü görmüyordu. YöneldiÄŸimiz kapÄ±yÄ± açamadÄ±k. 'KapÄ±yÄ± açÄ±n, yoksa boÄŸulup öleceÄŸiz' diye baÄŸÄ±rdÄ±m. Hüseyin arkadaÅŸÄ±mÄ±z Allah'Ä±n da izniyle kapÄ±yÄ± tekmeleyerek açtÄ±. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±m kapÄ±yÄ± görmüyordu. 'KapÄ± açÄ±ldÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kÄ±n' diye baÄŸÄ±rdÄ±m. Kendimizi bu ÅŸekilde zehirlenmekten koruduk. Hepimiz yaralandÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda durumu aÄŸÄ±r olan kardeÅŸimize yardÄ±m için baÄŸÄ±rdÄ±k. Hemen destek geldi. Åžahadet ÅŸerbeti içmek herkese nasip olmaz. Peygamber Efendimize komÅŸu gidiyorsunuz. Herkes ÅŸehit olmayÄ± ister. Ä°çimizde korku yok. Türk askeri hiçbir zaman korkmaz. Türk askerini güldürmek istiyorlarsa ölüm ile tehdit etsinler. Birlik beraberliÄŸimiz olduÄŸu sürece, hiçbir terör örgütü karÅŸÄ±mÄ±zda duramaz. Biz de Allah inancÄ± var."

"BÄ°R OSMAN GÄ°DER, BÄ°N OSMAN GELÄ°R"

Birlikte yemek yediÄŸi, su içtiÄŸi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanlarÄ±nda olmayÄ± çok arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Åžen, Allah devlete ve millete güç verdikçe hiçbir askerin kanÄ±nÄ±n yerde kalmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Bizim kahramanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bitmez. Bir Osman gider bin Osman gelir, bir Ahmet gider bin Mehmet gelir. Ne kadar terör örgütü olursa olsun biz her zaman karÅŸÄ±larÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Allah'Ä±n izniyle de hepsinin üstesinden geleceÄŸiz" ifadelerini kullanan Åžen, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HÄ°ÇBÄ°R TERÖR ÖRGÜTÜ BAYRAÄžIMIZI YERE Ä°NDÄ°REMEYECEK"

"Biz ölümden kormayÄ±z. Ölürsek biliriz ki ÅŸehadete eriÅŸiriz. Bu inançla yaÅŸÄ±yoruz. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde tanklarÄ±n, toplarÄ±n, mermilerin önünde duran bu millet, Allah'Ä±n izniyle darbe giriÅŸimini önledi. Böyle bir devlet, millet ve orduya sahibiz. Tüm zorluklara göÄŸüs geriyoruz. Dört bir yanÄ±mÄ±z düÅŸmanlarla dolu. Buna raÄŸmen hiçbir zaman yÄ±lmadÄ±k, sonuna kadar da yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. Bizim bayraÄŸÄ±mÄ±z kanla çizildi. Hiçbir güç, düÅŸman unsuru, terör örgütü, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± yere indiremeyecek. Ä°ndirmeye kalkan olursa biz onu indiririz."