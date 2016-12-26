Ä°stanbul'da yarÄ±n o ilÃ§eler karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 27 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, AtaÅŸehir, KadÄ±köy, Tuzla, Pendik, Åžile, Kartal, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin bazÄ± mahalleleri yarÄ±n elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapÄ±lacak yerler ÅŸöyle:

"AtaÅŸehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak, FerhatpaÅŸa Mahallesi 44, 47, 48, 49. ve 51. sokaklar, MareÅŸal Fevzi Çakmak, Seyitnizam, Ulu Önder, 46. ve 77. ile Toplum sokaklar.

KadÄ±köy'de 10.30-14.00 saatlerinde Fenerbahçe Mahallesi AtlÄ±han, Alptekin, Fener KalamÄ±ÅŸ sokaklar, 09.00-13.00 saatlerinde OsmanaÄŸa Mahallesi SüleymanpaÅŸa, General AsÄ±m Gündüz sokaklar, ZühtüpaÅŸa Mahallesi Åžefikbey Sokak, OsmanaÄŸa Mahallesi Pazar Yolu, KuÅŸdili, Gezinme, Misk-Ä° Amber, Dere Gazinosu sokaklar, 13.30-17.30 saatlerinde Merdivenköy Mahallesi Dr. Erkin, HÄ±zÄ±rbey, Merdivenköy, Karaman, Yalvaç, Küme, Nesrin sokaklar.

Tuzla'da 15.00-18.00 saatlerinde OrhanlÄ± Mahallesi Malazgirt Sokak,10.00-14.00 saatlerinde OrhanlÄ± Mahallesi AyazpÄ±nar Sokak.

Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde BallÄ±ca Mahallesi Orman Sokak.

Åžile'de 10.00-12.00 saatlerinde Geredeli Mahallesi Geredeli (HatÄ±plar), Geredeli (HacÄ± Köy), Geredeli, Harun, Semazen, Akçiçek, Harman, 12.00-15.00 saatlerinde Göçe Mahallesi Köyiçi Sokak, Geredeli Mahallesi Selvinaz, Ä°stiklal, Gök, ErtuÄŸrulgazi Göksel sokaklar.

Kartal'da 09.00-18.00 saatlerinde Atalar Mahallesi GümüÅŸ Sokak.

Çekmeköy'de 09.00-12.30 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Selman, Billur, Cenk, Burma, Ahenk, Bilgi, YücedaÄŸ, RüzgarlÄ±, Erge, CoÅŸkun, AnÄ±l, ÜstündaÄŸ, ViÅŸne, Volkan, Set, Nevruz, MeÅŸrutiyet, Köknar, Kardelen, Günyamaç, Ezgi, Soylu, Cami sokaklar, 11.00-14.00 saatlerinde Merkez Mahallesi DurmuÅŸoÄŸlu, Zeytin sokaklar, 13.00-17.00 saatlerinde Hamidiye Mahallesi BarÄ±ÅŸ Yolu Sokak, 10.00-15.00 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi GünaydÄ±n, Åžahinbey, ViÅŸne, Ladin, Gülhan, Recep Ayan, Kuyulu sokaklar, ÇamlÄ±k Mahallesi Åžahinbey, Tayyip, Poyraz, Meltem, Mehtap, Gaziler sokaklar.

Sancaktepe'de 09.00-13.00 saatlerinde Meclis Mahallesi Leman, GüneÅŸ, Ankara, Aygün, AÅŸÄ±k Veysel sokaklar, Merve Mahallesi Ä°hlas Sokak, Mevlana Mahallesi KasÄ±mpatÄ±, Gökyüzü, Ä°zzetli, MayÄ±s, Kahve, KÄ±rÄ±m, Beyazgül, Kale, Kalyon, Vekil, Kabil, AvcÄ±, Burç, SarÄ±salkÄ±m, Fevzi PaÅŸa, Eken, KansÄ±z, Genç, Atik, Bedesten, Birgül, Aydan, Asar, Sayha, Ä°sra, Veysel Karan, KarapÄ±nar, RÄ±htÄ±m, Akit, Babil, Harun, Hicaz, Alim, Rahmet, SaÄŸlÄ±k, Åžehit Ahmet Erim, YuÅŸa, Kuyu, Galata, Duru sokaklar, 13.30-17.30 saatlerinde Atatürk Mahallesi Uysal, Tamer, Saat, Küpe, DerepÄ±nar, Demet, Altay, GöktuÄŸ, AÄŸaç, Sempati, Åžafak, Tünel, Zara, Tevfik Fikret, BahadÄ±r, Pervane, SazlÄ±, MenekÅŸe, Livaneli, Etkin, Deniz, Aysun, Aykut, Arslan, Gürsel, Atatürk sokaklar, Kemal Türkler Mahallesi Ömür, YÄ±lmaz, Yuva, Sümer, NazlÄ±can, Maçka, Kubilay, Ebru, Emel, KuÅŸdili, Atatürk, Özduman sokaklar.

Sultanbeyli'de 13.30-17.30 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Aygül, Yusuf Ä°slam, Merkez, Atatürk, Çilenk, Ak, KadÄ±köy sokaklar."