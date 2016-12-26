Dikkat kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sel tehlikesi kapÄ±da

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Meteoroloji’den yapÄ±lan açÄ±klamada, yoÄŸun kar nedeniyle çÄ±ÄŸ tehlikesi, buzlanma ve don olayÄ± gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸöyle denildi: "YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana’nÄ±n 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n SalÄ± günü öÄŸle saatlerinde etkisini kaybedeceÄŸi tahmin ediliyor. GeçtiÄŸimiz hafta ekstrem kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede, yeni kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla birlikte, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eÄŸimli bölgelerde çÄ±ÄŸ tehlikesi, çatÄ± çökmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r."

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nün tüm yurt için yaptÄ±ÄŸÄ± beÅŸ günlük deÄŸerlendirmede ise Pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, çarÅŸamba gününden itibaren Ä°stanbul'da da görülecek.

Meteorolojiden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sel tehlikesi uyarÄ±sÄ±''SÄ°BÄ°RYA ÜZERÄ°NDEN SOÄžUK HAVA GELÄ°YOR''

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli de ÅŸu uyarÄ±larda bulundu:

''Bu ayÄ±n 29-30-31'inde soÄŸuk hava giriÅŸi var. Ä°zmir ve Antalya merkezde kar yapma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Sibirya üzerinden soÄŸuk hava çok sert bir giriÅŸ yapacak. Ege'den Akdeniz'e kadar ilerleyecek, Anadolu'yu tarayarak DoÄŸu'ya ilerleyecek. Yurdun batÄ±sÄ±yla, doÄŸusuyla her tarafÄ±nÄ± etkilecek bir soÄŸuktan bahsediyoruz. ÇarÅŸamba akÅŸamÄ±ndan itibaren soÄŸuk hava daha da artacak. PerÅŸembe günü fÄ±rtÄ±na ile birlikte kar etkisi görülecek. Marmara (Ä°stanbul dahil), Ege'nin iç kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülecek. Akdeniz ve Antalya bölgesi ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur var. Güney'de ise alçak basÄ±nç etkisiyle aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ görülecek. Sel tehlikesi var.'

ANTALYA Ä°ÇÄ°N SAÄžANAK YAÄžIÅž UYARISI

Meteoroloji Antalya Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, kent genelinde sÄ±caklÄ±k 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak esecek.

Sahil kesimlerde görülecek olan saÄŸanaklarÄ±n, öÄŸleden sonra Manavgat, Alanya, GazipaÅŸa civarÄ±nda kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Ä°ç kesimlerde görülecek kar da öÄŸleden sonra GündoÄŸmuÅŸ, Akseki, Ä°bradÄ± ilçelerinde, Korkuteli ve ElmalÄ±'nÄ±n yüksek kesimlerinde, Isparta'nÄ±n Yalvaç, Gelendost, EÄŸirdir, ÅžarkikaraaÄŸaç, YeniÅŸarbademli ve Aksu ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoÄŸun, rüzgarla birlikte tipi ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor.

Denizlerde rüzgar kuzey yönlerden 3 ila 5, öÄŸleden sonra 4 ila 6, akÅŸam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliÄŸi 2 ila 4 metre arasÄ±nda olacak.