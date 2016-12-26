AblasÄ± aÃ§Ä±kladÄ± suikastÃ§Ä± polis hiÃ§ bir zaman polis olmayÄ± istememiÅŸ

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u bir sergide Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ablasÄ± Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u ÇaÄŸdaÅŸ Sanat Merkezi'ndeki sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda vuran 22 yaÅŸÄ±ndaki Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ablasÄ± Seher Ö., "Bizden hep uzakta tutmuÅŸlar. O ÅŸekilde beynini yÄ±kamÄ±ÅŸlar. Hiçbir ÅŸey hissettirmedi. Bize hep ÅŸöyle yetiÅŸtirmiÅŸsiniz diyorlar. Ama biz bu ÅŸekilde yetiÅŸtirmedik" dedi.

Polis olmayÄ± hiç istemedi

"Ben küçükken babam vefat etmiÅŸ. Annem 4 yaÅŸÄ±mdayken evlenmiÅŸ. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için kardeÅŸimle bizi anneannem dedem büyüttü. KardeÅŸim ve mahallece hepimiz, yazlarÄ± camiye gittik. Ben de Kuran öÄŸrendim ama devam ettirmedim. KardeÅŸim de Kuran okuyordu. Teravih ve cuma namazlarÄ±na giderdi. 5 vakit namaza polis okulunda baÅŸladÄ±. ÇalÄ±ÅŸkan bir çocuktu, kafasÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Ortaokuldayken KonaklÄ± Dershanesi'ne gitti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni kazandÄ±. Lise 3'te, 'Anne ben dershaneye gitmeyeceÄŸim. Kendimi deneyeceÄŸim eÄŸer tutturursam gireceÄŸim tutturamazsam bakacaÄŸÄ±m' dedi. ÖSS'ye de girdi.

Polis olmak gibi bir hayali yoktu. Biz ailece karar aldÄ±k. Polislik sÄ±navlarÄ±na gitti. Sonuçta KPSS yok ve devlet okulu. Maddi anlamda daha az külfet var ve iÅŸi garanti bu sebeple polisliÄŸi seçtik, daha hayÄ±rlÄ± olur diye… Körfez Dershanesi'ne kesinlikle gitmedi. SöylendiÄŸi gibi bize bir iÅŸadamÄ± yardÄ±m etmedi. DekontlarÄ±nÄ± çÄ±karsÄ±nlar. KardeÅŸimi annem okuttu. Körfez Dershanesi'ne giden kiÅŸi ise bendim. Önceden zaten FETÖ diye böyle ÅŸeyler yoktu. Birçok arkadaÅŸÄ±m, sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte 1999'da gittik. Sadece eÄŸitim gördük. O ÅŸekilde hiçbir ÅŸey görmedik.

Biz bu yapÄ±da bir aile deÄŸiliz

KardeÅŸim polis okuluna gittiÄŸi döneme kadar denize de girerdi. Ä°çki bile içtiÄŸini biliyorum ben. Kuran okuyacaksÄ±n, namaz kÄ±lacaksÄ±n diye zorlamadÄ±k. Böyle bir aile deÄŸiliz. Resimlerime baksÄ±nlar, yerine göre davranÄ±rÄ±m. Okula baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk sene bir ÅŸey yoktu. Ä°kinci sene namaz kÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Sürekli denize gideriz burada, sonra yavaÅŸ yavaÅŸ denize girmemeye baÅŸladÄ±. Her geldiÄŸinde, 'Senin hiç çevren yok mu. Git gez' diyordum.

Ekimde en son geldiÄŸinde ben raporluydum, evdeydim. Hep evde oturdu. 'SÄ±kÄ±lmÄ±yor musun? Git dolaÅŸ' diyordum. Üstünde eski bir kÄ±yafet. Kaç sene önce gördüÄŸüm eski ayakkabÄ±lar. Elinde eski bir telefon. 'Gel gidelim sana alÄ±ÅŸveriÅŸ yapalÄ±m. Bu halin ne? Sana da kÄ±yafet alalÄ±m' dedim. 'Abla istemiyorum. Ne yapacaÄŸÄ±m alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±p' dedi. Daha önceden geldiÄŸinde, geçen sene alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ama bu en son geldiÄŸinde hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. Sadece ailece kahvaltÄ±ya gittik. Hiçbir ÅŸekilde bize maddi yardÄ±mÄ± olmadÄ±. Ben raporluyken anneme ihtiyacÄ±m olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormuÅŸ. 'BeÅŸ kuruÅŸ bir yardÄ±m istemiyorum. 50 derecede nöbet tutuyor. O kendi için biriktirsin parasÄ±nÄ±' dedim.

Devlete emanet ettik

Annem Ankara'ya birçok kere yanÄ±na gitti. Hatta bu olaylardan olduktan sonra da sordum, 'Anne hiç mi bir ÅŸey görmedin, hiç mi bir ÅŸey hissetmedin' dedim. 'KÄ±zÄ±m ben dolaplarÄ±nÄ± içlerine kadar sildim yerleÅŸtirdim, sadece bir Kuran-Ä± Kerim' vardÄ±. BaÅŸka da ne bir kitap ne bir ÅŸey görmedim' dedi. Aile olarak hiçbir ÅŸey hissetmedik. Bizim hissetmememiz çok normal. Biz çocuÄŸumuzu okula gönderdik, devlete emanet ettik. DiyarbakÄ±r'a, Hakkâri'ye birçok yere gitti. Biz peÅŸinden oralara koÅŸamayÄ±z. Annem Ankara'ya gitti ama ben, ev, arkadaÅŸ ortamÄ±nÄ± hiç bilmiyorum. MaÄŸazacÄ±lÄ±kta çalÄ±ÅŸÄ±yorum, hep iÅŸyerindeyim. KardeÅŸimle uzun süredir telefonla görüÅŸmüyordum. Acayip bir kopukluk oldu. 1 yÄ±l içinde belki 5 kere görüÅŸmüÅŸlüÄŸüm var. AramÄ±yordu, o aramayÄ±nca ben de aramÄ±yordum.

Tuhaf hareketleri var

Gri listedeymiÅŸ. Bundan haberimiz yok. Biz nereden bilelim? Madem öyle herkes alÄ±ndÄ±, o göreve nasÄ±l devam etti? Onu da anlayamÄ±yorum. Oraya elini kolunu sallaya sallaya nasÄ±l girdi? VideolarÄ±nÄ± tam izleyemedim. Sesini bile duymak istemediÄŸim için kÄ±sÄ±p izledim. ArkasÄ±nda bir o yana bir bu yana giderken hareketlerini gördüm. Çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Sanki karÅŸÄ±sÄ±nda biri varmÄ±ÅŸ gibi, oraya bakÄ±yor, birisinden emir alÄ±yormuÅŸ gibi… Bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmedi? Garip hareketleri var. Bir elini atÄ±yor bir çÄ±kartÄ±yor. Hiçbir anlam veremiyorum.

KardeÅŸimin beynini bizden uzak tutarak yÄ±kamÄ±ÅŸlar

Ne ÅŸekilde yetiÅŸtirilmiÅŸ, ne olmuÅŸ bilmiyorum… ÇoÄŸu ÅŸeyi de ÅŸimdi yazÄ±lanlardan okuyorum. Biz de hep dÄ±ÅŸarÄ±dan yeni bir ÅŸey öÄŸreniyoruz. AslÄ±nda ilk baÅŸta Ankara'ya gitmesini bile istemedik. Tutturdu 'S. ile birlikte Ankara'ya gideceÄŸim' diye. AyrÄ±ca 2 üniversite okuyordu. Biri ilahiyat diÄŸeri kamu yönetimi. Bize söylediÄŸi tek ÅŸey, 'Ben yükseleceÄŸim. Amir olacaÄŸÄ±m.' Bizden hep uzakta tutmuÅŸlar. O ÅŸekilde beynini yÄ±kamÄ±ÅŸlar. Öyle bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ ki hiçbir ÅŸey hissettirmedi. Bize hep ÅŸöyle yetiÅŸtirmiÅŸsiniz diyorlar hep. Ama biz bu ÅŸekilde yetiÅŸtirmedik. Önceden Facebook'u vardÄ±. Okula baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri yok. InstagramÄ± varmÄ±ÅŸ benim haberim yok. Kuzenim takip isteÄŸi göndermiÅŸ. Onu bile kabul etmemiÅŸ. Twitter kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile bilmiyordum. YakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yoruz, anlam veremiyoruz. Normalde böyle giyinmezdi. TakÄ±m elbise giymezdi. Arapça bilmiyordu. YanÄ±mÄ±zda hiç konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için bilmediÄŸini düÅŸünüyorum.

Evlenmek istemiÅŸ

Ekimde en son izne geldiÄŸinde o kadar çok 'Bana birini bulun, ben evlenmek istiyorum' dedi ki... Bana fenalÄ±k geldi. DayanamadÄ±m. 'Yeter artÄ±k. Daha gençsin. Gez toz' dedim. 10 günlük izinde her gün, 'Anne bana kÄ±z bulun' dedi. Hatta birkaç kiÅŸiye bakÄ±ldÄ±. Geldi 'kÄ±z bulun', gitti 'kÄ±z bulun.' Tek konuÅŸulan buydu son izninde. Niye bu kadar çok Ä±srar etti? Ne oldu? Bilmiyorum… Belki bekar olduÄŸu için sen yapacaksÄ±n diyorlardÄ±. Belki belli piÅŸmanlÄ±klarÄ± da vardÄ±. KopamadÄ±. ÇÄ±kamadÄ±. Belki bizimle tehdit ettiler. 'Ailene zarar veririz' diye... Onu da bilemiyoruz. KeÅŸke gidip teslim olsaymÄ±ÅŸ, anlatsaymÄ±ÅŸ. Bu utançtansa, bizi öldürselermiÅŸ... En azÄ±ndan devlet bir ÅŸekilde korurdu. Ne durumda bunu yaptÄ± bilmiyoruz. Öldü gitti. SÄ±r oldu. SoramÄ±yoruz. HesabÄ±nÄ± artÄ±k Allah'a verecek.

15 Temmuz'da aramÄ±ÅŸ

15 Temmuz gecesi ameliyattan yeni çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±m. Omzumdan aÄŸÄ±r bir ameliyat geçirdim. Bir arkadaÅŸÄ±mdan öÄŸrendim olaylarÄ±. Ondan sonra kardeÅŸim aradÄ±. DiyarbakÄ±r görevindeydi. Ä°ki gün sÄ±nava gelecekti ve S.'nin 16 Temmuz'da nikahÄ± vardÄ±. Ona da gidecekti. Bizi aradÄ±, 'Anne ben havaalanÄ±na indim. BurasÄ± çok karÄ±ÅŸÄ±k. Ne olacaÄŸÄ±mÄ±z belli deÄŸil. HakkÄ±nÄ± helal et' dedi. Ondan sonra olaylarÄ±n farkÄ±na vardÄ±k."

Türk bayraklÄ± fotoÄŸrafÄ±mÄ±n altÄ±na 'Türk bayraÄŸÄ± giymiÅŸ vatan haini' yazdÄ±lar

Yalan yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler yazÄ±ldÄ±. AmcasÄ±nÄ±n oÄŸlu, akrabasÄ± diye bir gün gördüÄŸümüz insanlar çÄ±kÄ±p konuÅŸtu. Ä°simlerimiz açÄ±k açÄ±k verildi. Facebook adresim yayÄ±nlandÄ±. Suçlu bulunursam alsÄ±nlar beni, yerden yere çarpsÄ±nlar. Çok aÄŸÄ±r hakaretlere, tehditlere maruz kaldÄ±m. Can güvenliÄŸimi tehlikeye attÄ±lar. O kadar aÄŸÄ±r küfürler var ki… Facebook'ta Türk bayraklÄ± fotoÄŸrafÄ±mÄ±n altÄ±na 'Türk bayraÄŸÄ± giymiÅŸ vatan haini' yazdÄ±lar. SÄ±la'yÄ± çok severim. Söyledikleri yüzünden iÅŸini kaybetti diye üzüldüm onunla ilgili paylaÅŸÄ±m yaptÄ±m onu bile nerelere çektiler. Ä°smimi verip benim iÅŸsiz kalmamÄ± saÄŸladÄ±lar. ÇÄ±kÄ±ÅŸÄ±m verildi. BunlarÄ± hak etmedim. ÇalÄ±ÅŸmak zorundayÄ±m, bakmam gereken bir çocuÄŸum var. Yerden yere vuruluyorum, hayatÄ±m mahvoldu. KardeÅŸim büyük bir yanlÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ olabilir ama bizim bununla ilgimiz yok. Ä°spatlasÄ±nlar kendimi sallandÄ±racaÄŸÄ±m. ÇocuÄŸumu düÅŸünüyorum, evimize gidemiyoruz, okula gidemiyor. Herkes elinde bir ÅŸey olmadan bizi yargÄ±ladÄ±. KardeÅŸim ne yaptÄ±ysa onu yargÄ±layÄ±n ama bizim suçumuz ne? Muhtar 2 aydÄ±r ikametgâhÄ±mÄ±zÄ±n orada olduÄŸunu söylüyor. Ben iÅŸe girerken Ocak 2015'te muhtardan evrak aldÄ±m, kÄ±zÄ±mÄ±n okulu için aldÄ±m, seçimde oy kullandÄ±k. Bu nasÄ±l oldu onu da anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim.

"Nereye gitsek hep S. vardÄ±"

Çok cesaretli bir çocuk deÄŸildi. KaranlÄ±ktan bile korkardÄ±. Onu yapabileceÄŸine inanamÄ±yorum. KavgacÄ±, gürültücü deÄŸildi. Evet, kardeÅŸim saftÄ±. KandÄ±rÄ±lmasÄ± çok kolaydÄ±. Büyük bir ihtimalle polis okulunda 1. sÄ±nÄ±fta gözlemlendi. Biraz Kuran okuduÄŸu için, biraz da dine yatkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla tam istedikleri kiÅŸiydi. 2.sÄ±nÄ±ftan sonra da istedikleri gibi çevirdiler, kullandÄ±lar diye düÅŸünüyoruz. Ä°kinci sÄ±nÄ±fta da, okulda S. ile tanÄ±ÅŸÄ±yor. Ankara'ya gidiyorlar. Ev tuttular, kredi çekip içini döÅŸediler. S. evlenene kadar birlikte yaÅŸadÄ±lar. Bir yere göreve gitse bile S. ile gidiyordu. Ä°lk yÄ±l Ankara'ya gittiÄŸinde hatta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koruma sÄ±navlarÄ±na girdiler. Ä°kisi de kazandÄ± ama henüz 1 yÄ±llÄ±k polis olmadÄ±klarÄ± için olamadÄ±. Anneme söylediÄŸinde sevindik. Çok güzel bir ÅŸey sonuçta.' Ä°nÅŸallah olur' dedik. Åžimdi ÅŸimdi aklÄ±ma geliyor. Ä°yi ki de olmadÄ±. Bu buralara kadar nasÄ±l geldi? ArtÄ±k arkasÄ±nda nasÄ±l bir güç, ne varsa?

KÄ±z arkadaÅŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ

KÄ±z arkadaÅŸÄ±yla S. adlÄ± eski ev arkadaÅŸÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. Bir ara 'TanÄ±ÅŸalÄ±m' dendi. SanÄ±rÄ±m yazÄ±n. Ama annem kara çarÅŸaflÄ± olduÄŸu için 'Biz farklÄ± yapÄ±lardayÄ±z. Ben, ablan açÄ±k. AnlaÅŸmamÄ±z zor olur aileler olarak' dedi. 'OlmadÄ±, ayrÄ±ldÄ±k, görüÅŸmeyi kestik' dendi. Hep aynÄ± çevrenin içinde yaÅŸanÄ±yormuÅŸ meÄŸer her ÅŸey. Mesela annem Ankara'ya gidiyordu. 'Geziyorduk, parka gidiyorduk, yemeÄŸe gidiyorduk ama hep S. ile birlikte. Nereye gitsek S. Hiçbir ÅŸekilde yalnÄ±z deÄŸildi' diyor. S. evlendikten sonra kardeÅŸim avukatÄ±n evine geçmek istedi. Annem karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. 'Biz geliyoruz gidiyoruz, o evde kal' dedi. Ev kirasÄ± vermeyeceÄŸini, kendisinin sadece doÄŸalgaz, elektrik gibi masraflarÄ± vereceÄŸini, fit olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. O arkadaÅŸÄ±nÄ±n babasÄ±nÄ±n eviymiÅŸ galiba. Tutturdu. ÇÄ±ktÄ± o eve. ÇÄ±kmasa da belki fark etmeyecekti.

KardeÅŸimin cenazesini istemiyoruz

Annem çok çok kötü durumda. Ne olursa olsun evlat. Hiç kolay deÄŸil. Onca yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±, okuttu. Emeklerine mi yansÄ±n? 'KeÅŸke ÅŸehit düÅŸseydi. Bombalarda o ölseydi. En azÄ±ndan ÅŸehit diye gelseydi.' Hep bunu söylüyor. Bir anne bunu söyler mi? 'Åžehit olsaydÄ± ÅŸehit derdim. MezarÄ± belli olurdu. Gururla çÄ±kardÄ±m.' Cenazeyi ailece ortak kararÄ±mÄ±z, dayÄ±m da açÄ±kladÄ±, kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz, 'Siz ne biçim ailesiniz' diyorlar. Kabul etsek yine yerden yere vuruluyoruz. Biz ne yapalÄ±m? Evet, kardeÅŸim canÄ±mÄ±z yanÄ±yor, hâlâ daha topraÄŸÄ±n altÄ±na giremedi. Ama yapacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey yok. Ä°stemiyoruz. Bizi hiç düÅŸünmemiÅŸ. Bu derece bir insanÄ±n gözü nasÄ±l kör olabilir?

Olay günü neler yaÅŸandÄ±

O gün annemle gezmekteydik. Kahve içerken, Mert'in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum. Annem,'BurasÄ± çok kalabalÄ±k. Rahat konuÅŸamÄ±yorum. Eve gidince seni ararÄ±m' dedi. Anneme sürekli der… 'HakkÄ±nÄ± helal et. Allah'a emanet ol' demiÅŸ kapatmÄ±ÅŸ. BabasÄ±nÄ± aramÄ±ÅŸ, 'Ä°zindeyim' demiÅŸ. Beni zaten hiç aramadÄ±. Eve geldik, yemeÄŸimizi yedik. Çay içecektik. ArkadaÅŸÄ±m aradÄ±. 'Seher, Rus elçisi öldürülmüÅŸ. Mert de Ankara'da ya haberin var mÄ±? UlaÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±?' dedi. MeÄŸer duymuÅŸ. Ben de 'Ne alakasÄ± var Mert'le? Ne bileyim ben. DuymadÄ±m' dedim. KapattÄ±m. Dakika geçmedi daha önceki ev arkadaÅŸÄ± S.'nin annesi annemi aradÄ±. 'Mert'ten haberiniz var mÄ±? Biz ulaÅŸamÄ±yoruz' dedi. Annem 'Bu kadÄ±nÄ±n sesi çok heyecanlÄ± geliyordu. Bir ÅŸey oldu galiba' dedi. BabasÄ± 'Haberlere bir bakalÄ±m' dedi. O açtÄ±, 'Allah kahretsin! Mert bunu nasÄ±l yaparsÄ±n! Mert Rus Elçisi'ni öldürmüÅŸ' dedi. Ben 'Dalga geçme' dedim. Ä°nanamadÄ±m.

KalktÄ±m kendi gözümle resmi gördüm, 'Halep'i unutmayÄ±n' diye bir ÅŸeyler dediÄŸini, saldÄ±rÄ± olduÄŸunu, etkisiz hale getirildiÄŸini yazÄ±yordu. ÖldürüldüÄŸünü tahmin ettim. 'Anne bunu nasÄ±l yapar' diye baÄŸÄ±rÄ±yordum, annem sinir krizi geçiriyordu. O anda kapÄ± çaldÄ±, polisler içeri girdi. BildiÄŸimiz ne varsa en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar anlattÄ±m.

Bu anlattÄ±klarÄ±mÄ±n hepsini… ÖldüÄŸünü sadece tahmin ediyordum. Hepimiz ayrÄ± yerlerdeydik. Böyle bir olayda bizi en ufak suçumuz olsa oradan çÄ±kamazdÄ±k. AklÄ±ma bin bir türlü ÅŸey geldi. ÖldürülebileceÄŸimi bile düÅŸündüm."

Kaynak: Hürriyet