Ã‡atÄ±dan dÃ¼ÅŸen kar kÃ¼tlesinin altÄ±nda kalan Suriyeli Ã§ocuk yaralandÄ±

AÄŸrÄ±'daki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã§atÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen kar kÃ¼tlesi Suriyeli Ã§ocuÄŸu yaraladÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, AÄŸrÄ± Cumhuriyet Caddesi Ä°ÅŸletme Sokak'ta bir çocuÄŸun üzerine 5 katlÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin çatÄ±sÄ±nda biriken kar kütlesi düÅŸtü.Çevredeki esnaf ve vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla kar kütlesinin altÄ±ndan çÄ±karÄ±larak AÄŸrÄ± Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan çocuÄŸun, hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Öte yandan polis ekipleri, üzerinden kimlik bulunmayan 9-10 yaÅŸlarÄ±ndaki Suriyeli olduÄŸu tahmin edilen çocuÄŸun yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.